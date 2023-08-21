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Жители Ростова услышали звук, похожий на взрыв. Власти рассказали, что это было

В некоторых домах, по словам очевидцев, чуть не выбило окна

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Оглушительный звук слышали во многих районах города

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Утром 21 августа в Ростове-на-Дону раздался громкий звук, похожий на взрыв. Информация об этом стала поступать около 10:30 мск. Как сообщают наши коллеги из издания 161.RU, страшный звук слышали жители сразу нескольких районов города. Из-за шума у машин сработали сигнализации.

Оглушительный грохот попал на камеры видеонаблюдения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новости Ростова / T.me

— Стою на балконе. Как бахнет! Думал, вместе с рамой вывалюсь, — передают 161.RU слова очевидцев.

— Жесть! Аж окна чуть не выбило на Северном. Волна такая, — пишут жители Ростова-на-Дону.

Позже на ситуацию отреагировал глава региона Василий Голубев. По его словам, причиной громкого звука стал самолет.

— В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук, — заявил Василий Голубев.

РостовРостов-на-ДонуВзрыв
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