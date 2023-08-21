Жители Ростова услышали звук, похожий на взрыв. Власти рассказали, что это было

Утром
Оглушительный грохот попал на камеры видеонаблюдения.
— Стою на балконе. Как бахнет! Думал, вместе с рамой вывалюсь, — передают 161.RU слова очевидцев.
— Жесть! Аж окна чуть не выбило на Северном. Волна такая, — пишут жители Ростова-на-Дону.
Позже на ситуацию отреагировал глава региона Василий Голубев. По его словам, причиной громкого звука стал самолет.
— В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук, — заявил Василий Голубев.