Бархатный сезон в Крыму: туристы решили, что лучше остаться без моря, зато живыми. Что сейчас происходит на полуострове

Каждую неделю по воскресеньям и понедельникам на Крымском мосту собирается пробка — автотуристы едут на море. Несмотря на пуски ракет и беспилотников, вынужденные остановки из-за ремонта дорожного полотна, реверсивное движение на участке, пострадавшем от атаки морских дронов, желающие провести хоть неделю у моря готовы бороться со страхом и сложностями пути. Удивительно, но они всё еще есть. Об этом — в материале MSK1.RU.
«Туристов в этом году меньше на 25 процентов»
— Да, за две недели в Крыму 6–7 дней в разных местах полуострова летали беспилотники, часть сбивали, часть достигали своей цели. Но всё это происходило очень и очень далеко от южного берега полуострова. Здесь пляжи полны отдыхающими, по набережной идешь — можно столкнуться локтями, курортная жизнь кипит, население расслаблено… — пишет отдыхающая в Гурзуфе блогер Ульяна.
Именно такие туристы, способные абстрагироваться от летящих беспилотников, и стояли летом в пробках на Крымском мосту. Отдых у моря любой ценой! Тем более что цены даже в июле и августе на полуострове были самыми низкими по всему Черноморскому побережью. Сейчас высокий сезон уже «догорает», и через неделю пробки начнутся с другой стороны моста — на выезд из Крыма.
— Хоть туристов становится меньше, но в сентябре в Крыму лето не заканчивается. А в этом году синоптики прогнозируют теплое море и комфортную погоду до середины октября, поэтому мы сезон не закрываем, — говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — Но сколько будет отдыхающих в бархатный сезон — понять очень сложно. Нынешним летом невозможно ориентироваться на бронирования — люди не планируют надолго, просто приезжают, заходят, смотрят номера и принимают решение оставаться или нет.
По предварительным оценкам Натальи Стамбульниковой, в среднем на бархатный сезон пока забронировано 10% номерного фонда гостевых домов и небольших отелей. Но остается надежда, что «спонтанные» туристы все-таки заполнят отели и гостиницы хотя бы на четверть.
— Все, кто хотел отдохнуть в Крыму, уже сделали это летом или путевки на бархатный сезон на руках туристов, поэтому увеличения продаж мы не ждем, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. — На сегодня 90% годового объема путевок в Крым уже продано. Если сравнивать с прошлым годом, то турпоток уменьшился на 25%, и бархатный сезон не станет исключением.
4,5 миллиона смельчаков
— Если отбросить все сомнения, политическую ситуацию, СВО, страх и прочие мелочи, однозначно отвечу — в Крыму стоит побывать, ведь помимо моря, гор, прекрасной природы, у полуострова есть богатая история, — считает автор тревел-блога «Смотрим мир вместе».
Но многие ли способны отбросить и страх, и сомнения, и политическую ситуацию?
— В Крыму нет ничего настолько интересного, чтобы рисковать своей жизнью. Сыну давали бесплатную путевку — и то мы отказались, — считает Мария из Санкт-Петербурга. И с ней многие солидарны.
— Сестра живет в Крыму — ехать отсоветовала. Да, Крым очень любим, знаем, что Севастополь охраняется на 200%, но... Решили всё же не рисковать своими и детскими жизнями. Да, и в столице неспокойно, но береженного Бог бережет. Без моря потерпим. Те несчастные люди, погибшие на мосту от взрыва, тоже о плохом не думали, однако — случилось. Рада за всех, кто благополучно съездил, — пишет москвичка Оксана.
Ощущение опасности в пути и на отдыхе заставило большинство туристов выбрать для отпуска другие регионы, несмотря на очень привлекательные крымские цены.
— В сравнении с 2022 годом цены в Крыму были ниже в сезон на 15%, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. — Учитывая сезонное снижение в сентябре, цены бархатного сезона опустятся ниже прошлогодних на 20–25%. Доступность, безусловно, влияла на привлекательность отдыха в Крыму, но не немцы в этом сезоне главные. По-прежнему всем управляет сложная логистика и соображение безопасности. Я считаю, что отельеры, власти и туристы в эти сложных условиях сделали всё что смогли. И Крым, по нашим подсчетам, примет в этом году где-то 4,5 миллиона человек — хороший результат, учитывая все сложности.
Ранее мы показывали, что в этом году творится в курортных городах и на пляжах в Краснодарском крае. Если коротко — сервис нулевой, а цены ого-го.
Отдых на популярных заграничных курортах в этом году тоже не обошелся без происшествий. В Египте акула разорвала пополам молодого россиянина, в Турцию пришла африканская жара. Однако этим летом пожары и сильная, как в пустыне, жара смущают немногих — туристы фотографируют отметки термометров +53 на пляжах Антальи, а в центре Стамбула местный житель поджарил яичницу на пышущем жаром асфальте и съел ее с хлебом.