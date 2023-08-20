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Бархатный сезон в Крыму: туристы решили, что лучше остаться без моря, зато живыми. Что сейчас происходит на полуострове

Сможет ли теплый сентябрь заставить отдыхающих позабыть о страхах и волнении

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После отмены авиасообщения с Крымом многие туристы едут на полуостров на машинах

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Каждую неделю по воскресеньям и понедельникам на Крымском мосту собирается пробка — автотуристы едут на море. Несмотря на пуски ракет и беспилотников, вынужденные остановки из-за ремонта дорожного полотна, реверсивное движение на участке, пострадавшем от атаки морских дронов, желающие провести хоть неделю у моря готовы бороться со страхом и сложностями пути. Удивительно, но они всё еще есть. Об этом — в материале MSK1.RU.

Стихийный автокемпинг на подъезде к Евпатории пока не становится меньше и, судя по числу машин, останется «загорать» и в сентябре

Стихийный автокемпинг на подъезде к Евпатории пока не становится меньше и, судя по числу машин, останется «загорать» и в сентябре

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«Туристов в этом году меньше на 25 процентов»

— Да, за две недели в Крыму 6–7 дней в разных местах полуострова летали беспилотники, часть сбивали, часть достигали своей цели. Но всё это происходило очень и очень далеко от южного берега полуострова. Здесь пляжи полны отдыхающими, по набережной идешь — можно столкнуться локтями, курортная жизнь кипит, население расслаблено… — пишет отдыхающая в Гурзуфе блогер Ульяна.

Именно такие туристы, способные абстрагироваться от летящих беспилотников, и стояли летом в пробках на Крымском мосту. Отдых у моря любой ценой! Тем более что цены даже в июле и августе на полуострове были самыми низкими по всему Черноморскому побережью. Сейчас высокий сезон уже «догорает», и через неделю пробки начнутся с другой стороны моста — на выезд из Крыма.

— Хоть туристов становится меньше, но в сентябре в Крыму лето не заканчивается. А в этом году синоптики прогнозируют теплое море и комфортную погоду до середины октября, поэтому мы сезон не закрываем, — говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — Но сколько будет отдыхающих в бархатный сезон — понять очень сложно. Нынешним летом невозможно ориентироваться на бронирования — люди не планируют надолго, просто приезжают, заходят, смотрят номера и принимают решение оставаться или нет.

Мелкое море на пляжах западного побережья остается теплым до середины осени

Мелкое море на пляжах западного побережья остается теплым до середины осени

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По предварительным оценкам Натальи Стамбульниковой, в среднем на бархатный сезон пока забронировано 10% номерного фонда гостевых домов и небольших отелей. Но остается надежда, что «спонтанные» туристы все-таки заполнят отели и гостиницы хотя бы на четверть.

— Все, кто хотел отдохнуть в Крыму, уже сделали это летом или путевки на бархатный сезон на руках туристов, поэтому увеличения продаж мы не ждем, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. — На сегодня 90% годового объема путевок в Крым уже продано. Если сравнивать с прошлым годом, то турпоток уменьшился на 25%, и бархатный сезон не станет исключением.

Скоро крымские пляжи станут «бездетными» — заканчиваются смены в лагерях, родители увозят школьников домой

Скоро крымские пляжи станут «бездетными» — заканчиваются смены в лагерях, родители увозят школьников домой

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4,5 миллиона смельчаков

— Если отбросить все сомнения, политическую ситуацию, СВО, страх и прочие мелочи, однозначно отвечу — в Крыму стоит побывать, ведь помимо моря, гор, прекрасной природы, у полуострова есть богатая история, — считает автор тревел-блога «Смотрим мир вместе».

Но многие ли способны отбросить и страх, и сомнения, и политическую ситуацию?

— В Крыму нет ничего настолько интересного, чтобы рисковать своей жизнью. Сыну давали бесплатную путевку — и то мы отказались, — считает Мария из Санкт-Петербурга. И с ней многие солидарны.

На самом популярным в Ялте Массандровском пляже заметно меньше отдыхающих — пик сезона уже прошел

На самом популярным в Ялте Массандровском пляже заметно меньше отдыхающих — пик сезона уже прошел

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— Сестра живет в Крыму — ехать отсоветовала. Да, Крым очень любим, знаем, что Севастополь охраняется на 200%, но... Решили всё же не рисковать своими и детскими жизнями. Да, и в столице неспокойно, но береженного Бог бережет. Без моря потерпим. Те несчастные люди, погибшие на мосту от взрыва, тоже о плохом не думали, однако — случилось. Рада за всех, кто благополучно съездил, — пишет москвичка Оксана.

Глядя на цветущие по всему Южному берегу Крыма олеандры, совсем нет ощущения, что скоро осень

Глядя на цветущие по всему Южному берегу Крыма олеандры, совсем нет ощущения, что скоро осень

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Ощущение опасности в пути и на отдыхе заставило большинство туристов выбрать для отпуска другие регионы, несмотря на очень привлекательные крымские цены.

— В сравнении с 2022 годом цены в Крыму были ниже в сезон на 15%, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. — Учитывая сезонное снижение в сентябре, цены бархатного сезона опустятся ниже прошлогодних на 20–25%. Доступность, безусловно, влияла на привлекательность отдыха в Крыму, но не немцы в этом сезоне главные. По-прежнему всем управляет сложная логистика и соображение безопасности. Я считаю, что отельеры, власти и туристы в эти сложных условиях сделали всё что смогли. И Крым, по нашим подсчетам, примет в этом году где-то 4,5 миллиона человек — хороший результат, учитывая все сложности.

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Ранее мы показывали, что в этом году творится в курортных городах и на пляжах в Краснодарском крае. Если коротко — сервис нулевой, а цены ого-го.

Отдых на популярных заграничных курортах в этом году тоже не обошелся без происшествий. В Египте акула разорвала пополам молодого россиянина, в Турцию пришла африканская жара. Однако этим летом пожары и сильная, как в пустыне, жара смущают немногих — туристы фотографируют отметки термометров +53 на пляжах Антальи, а в центре Стамбула местный житель поджарил яичницу на пышущем жаром асфальте и съел ее с хлебом.

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