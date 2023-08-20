Бархатный сезон в Крыму: туристы решили, что лучше остаться без моря, зато живыми. Что сейчас происходит на полуострове

Именно такие туристы, способные абстрагироваться от летящих беспилотников, и стояли летом в пробках на Крымском мосту. Отдых у моря любой ценой! Тем более что цены даже в июле и августе на полуострове были самыми низкими по всему Черноморскому побережью. Сейчас высокий сезон уже «догорает», и через неделю пробки начнутся с другой стороны моста — на выезд из Крыма.



— Хоть туристов становится меньше, но в сентябре в Крыму лето не заканчивается. А в этом году синоптики прогнозируют теплое море и комфортную погоду до середины октября, поэтому мы сезон не закрываем, — говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — Но сколько будет отдыхающих в бархатный сезон — понять очень сложно. Нынешним летом невозможно ориентироваться на бронирования — люди не планируют надолго, просто приезжают, заходят, смотрят номера и принимают решение оставаться или нет.

