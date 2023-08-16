Власти хотят запретить снимать места терактов на фото и видео

Штрафовать за публикацию фото и видео последствий атак ВСУ изначально предложили крымские депутаты. В Государственном совете Крыма предложили наказывать физических лиц на 30 тысяч рублей, государственных и муниципальных служащих — на 100 тысяч рублей, юридических лиц — на 300 тысяч рублей. Председатель регионального парламента республики Владимир Константинов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что инициативу поддержали в комитете Госдумы по обороне.

