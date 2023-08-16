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Спецоперация на УкраинеОбзор

Власти хотят запретить снимать места терактов на фото и видео

Очевидцы не смогут заснять, например, последствия ударов беспилотников

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Депутаты считают, что опубликованные видео помогают ВСУ

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Сенаторы Совета Федерации подготовили законопроект, который запрещает публиковать в интернете и СМИ фото и видео с мест обстрела, атак дронов и прочих военных сведений. Как заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, исключением станут кадры, предоставленные Минобороны РФ.

— Зачастую выкладываемые в интернете и публикуемые в СМИ фото- и видеоматериалы используются вооруженными силами противника для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели. Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель выявляет методом математического расчета местоположение пусковой установки, — передает ТАСС слова сенатора.

Запрещено будет распространять информацию:

  • о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ;
  • о военной инфраструктуре;
  • о критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер их повреждений;
  • о месте обстрела или попадания снаряда на территории России;
  • об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средств поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета.

Опубликованные кадры будут считаться опасными для общества и государства. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Соответствующие изменения планируют ввести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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Штрафовать за публикацию фото и видео последствий атак ВСУ изначально предложили крымские депутаты. В Государственном совете Крыма предложили наказывать физических лиц на 30 тысяч рублей, государственных и муниципальных служащих — на 100 тысяч рублей, юридических лиц — на 300 тысяч рублей. Председатель регионального парламента республики Владимир Константинов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что инициативу поддержали в комитете Госдумы по обороне.

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