Горбачев развалил СССР, а Путин поднял экономику: как в новом учебнике истории рассказали о событиях, которые мы хорошо помним

«В ряды местных ополченцев стали вливаться добровольцы из Крыма и других регионов нашей страны. Повторилась ситуация, как при Александре II, когда во время восстания южных славян против Османской империи русские офицеры брали отпуска и уезжали на Балканы помогать братьям-славянам. Никто не смог бы удержать добровольцев. А потом, видя, сколько крови мирных людей льется в Донбассе, никто и не пытался».

В то же время авторы пишут, что Запад всячески поддерживал украинский режим, как деньгами, так и оружием, нарушая все нормы международного права.

«Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России были введены беспрецедентные по масштабу санкции. Запад всеми способами пытается обрушить экономику России. Все эти так называемые санкции — это важно понимать — абсолютно незаконные. Они нарушают все нормы международного права, на которое так любят ссылаться на Западе. На иностранный бизнес в России оказывается сильнейшее давление. По сути, речь со стороны Запада идет об экономической блокаде нашей страны в сочетании с прямым воровством российских активов. Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены все активы Российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму более 300 млрд долл. Также были де-факто украдены средства российских корпораций, личные средства и собственность множества частных лиц — граждан России (заморожены недвижимость, банковские счета, акции, ценные бумаги)».