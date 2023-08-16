Горбачев развалил СССР, а Путин поднял экономику: как в новом учебнике истории рассказали о событиях, которые мы хорошо помним

В новом учебном году 11-классники будут изучать историю России по новому единому учебнику. Его автор — помощник президента Владимир Мединский — говорил о том, что в новой книге полностью переписаны разделы с 1970-х по 2000-е годы. Поэтому мы решили посмотреть на то, как в ней описаны хорошо известные нам события: перестройка, развал СССР, 90-е годы и время президентских сроков Владимира Путина. А в подтверждение — яркие цитаты из учебника.
Победа в Великой Отечественной войне
Учебник начинается с победы Советского Союза над фашистской Германией.
«СССР победил в самой кровопролитной войне в истории человечества, внес решающий вклад в разгром агрессоров».
В учебнике отмечается, что вклад СССР в поражение Германии был неоспорим. Но со временем в Европе стали забывать, кто именно освободил Запад от фашизма.
Но даже после поражения Германии борьба с фашизмом не закончилась. В учебнике рассказывают, что пособники нацистов — прибалтийские «лесные братья», бандеровцы и члены украинской повстанческой армии (признана экстремистской на территории РФ) уничтожили десятки тысяч людей после 1945 года, пока в 1950-х их не удалось полностью ликвидировать.
В целом, несмотря на огромные потери, СССР удавалось восстанавливать города и улучшать жизнь населения. Но авторы напомнили, что благополучию советского человека начала мешать Америка.
«После войны экономика СССР вынужденно сохраняла мобилизационный характер. Благодаря неимоверному напряжению сил всего общества удалось достаточно быстро восстановить промышленность и потребительский рынок, наладить снабжение городов основными продуктами питания. Возрождались из руин города. Была ликвидирована ядерная монополия США, создано собственное ракетное вооружение. Однако уровень жизни населения рос медленно. Основная причина заключалась в огромных демографических, экономических и ресурсных потерях страны в 1941–1945 гг. и в начатой западным блоком во главе с США холодной войне».
Кто начал холодную войну
По мнению авторов учебника, ответственность Вашингтона в развязывании конфликта очевидна.
«Кто же несет ответственность за начало холодной войны? Необходимо принять во внимание следующее:
- США вышли из войны значительно усилившимися экономически. Обладая ядерной бомбой, они стремились навязать свою волю понесшему огромные потери СССР. Ядерный шантаж неизбежно вел к конфликту;
- СССР поддерживал национально-освободительные движения народов Азиии, Африки, тогда как США и их союзники желали в той или иной форме сохранить мировую колониальную систему;
- СССР заботился о создании к западу от своих границ пояса дружественных государств. США, напротив, желали держать Европу под своим полным экономическим и политическим контролем;
- в США уже в конце 1945 г. стали разрабатываться планы нанесения по СССР ядерных ударов — вначале 20 атомными бомбами, затем 50, 100 и т. д. Огромные ресурсы были брошены США на совершенствование ядерного оружия и создание сверхдальней авиации.
Ответственность Вашингтона и его союзников за начало конфронтации очевидна. Уже в феврале 1946 г. советник посольства США в Москве Дж. Кеннан отправил в Госдепартамент так называемую «длинную телеграмму», в которой говорилось о враждебности СССР и необходимости противопоставить ему жесткие действия».
Пиком холодной войны стали события в Кубе в 1962 году. Как сказано в учебнике, Америка окружила СССР со всех сторон ядерным оружием. Тогда Хрущев поставил США в такое же положение, когда к СССР за помощью обратилась Куба. Когда ядерное оружие оказалось на острове, мир был на пороге катастрофы. Но мир удалось спасти благодаря решению, предложенному Хрущевым: он согласился вывезти ракеты с Кубы, если США отказываются от военного вторжения на остров и гарантируют его независимость.
Но Запад не прекращал попыток втянуть СССР в конфликты: например, развернул на территории Афганистана исламистские базы, из-за чего Советам пришлось ввести войска в страну.
«25 декабря 1979 г. по просьбе правительства Афганистана в страну был введен Ограниченный контингент советских войск. Его целью была поддержка афганской армии в борьбе с исламистами, чьи базы при помощи США и НАТО были развернуты на территории соседнего Пакистана».
Перестройка и страшные 90-е
Если почитать учебник, то складывается впечатление, что в Советском Союзе практически не было проблем: уровень жизни улучшался, культура развивалась. Всё изменилось с приходом к власти Горбачева.
«Новый лидер прошел типичный путь партийного работника нового поколения. В 47 лет стал секретарем ЦК КПСС, уже тогда, отличаясь от большинства высших руководителей не только молодым возрастом, но и умением говорить "без бумажки". Он подкупал открытостью, энергичностью, личным обаянием, готовностью к общению с людьми. В то же время, многие годы управляя аграрным регионом (Ставрополье), Горбачев плохо ориентировался в проблемах промышленности, армии, ВПК, слабо разбирался в вопросах внешней политики. Он никогда не работал на производстве: не руководил стройкой, не был директором крупного завода. Не было у него и опыта министерской работы».
В итоге у вдохновленного новыми реформами населения постепенно падал уровень жизни, и люди всё больше разочаровывались в способностях добиться перемен к лучшему. Летом 1989 года произошла первая, по версии учебника, массовая забастовка рабочих (события 1962 года в пособии не поднимаются).
Новочеркасский расстрел случился в Ростовской области 2 июня 1962 года. Жители города требовали снижения цен и повышения заработной платы. Во время подавления бунта погибли десятки рабочих.
Забастовки шахтеров 1989 года начались в марте и стали одним из толчков к смене экономического и политического строя в 1991 году.
Итоги у перестройки оказались неутешительными. Авторы учебника вспомнили слова Владимира Путина, который назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века.
90-е годы описаны в учебнике как печальное время: попрошайничество на улицах городов как обыденное явление, 40% населения страны — за чертой бедности, формирование слоя собственников, которых назвали «новыми русскими».
«Состояние экономики России в 1992–1999 гг. последовательно ухудшалось. Это выразилось как в отрицательных темпах роста, так и в негативных структурных изменениях, фактически поставивших страну на путь деиндустриализации. Распад СССР, крайне болезненный переход к рынку, осуществленный без анализа возможных последствий, формирование в стране "олигархического капитала", рост криминала и коррупции обусловили исключительно высокую социальную цену реформ. В сложившейся критической ситуации от политического руководства страны требовалось коренное изменение экономической и социальной политики».
Ситуация исправилась с приходом Владимира Путина. С началом его правления экономика пошла в гору, а уровень жизни населения вырос. Но Западу не понравилось, что Россия набирает силу.
Новое противостояние с Западом
Поначалу Россия рассчитывала на то, что начнет сотрудничать с США на равных.
«11 сентября 2001 г. Владимир Путин первым из глав государств выразил соболезнования американскому народу в связи с серией терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Россия предложила США полномасштабное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом. Впервые в истории удалось наладить совместную работу российских и американских спецслужб».
Однако США не собирались сотрудничать с Россией на равных. В качестве доказательств этому авторы учебника вспоминают о расширении НАТО:
«Однако по мере усиления России в 2000-х гг. наше стремление к равному партнерству встречало нарастающее противодействие США. Это наглядно проявилось в последовательном расширении НАТО. Напомним, что этот военно-политический блок был создан по инициативе США в 1949 г. под предлогом "защиты Европы от угрозы советской экспансии". Казалось бы, после распада СССР все обоснования "советской угрозы" потеряли смысл. При объединении Германии в 1990 г., а затем после роспуска Организации Варшавского договора в 1991 г., да и позднее западные лидеры неоднократно уверяли наше руководство, что НАТО "никогда не пойдет дальше на восток". Но все эти "джентльменские" обещания так и остались пустыми словами».
Кроме того, авторы учебника уверяют, что Вашингтон открыто вмешивался во внутренние дела России, пытаясь захватить российские ресурсы и исключить нашу страну из числа ключевых держав мира. Запад также активно поддерживал внутренние конфликты на территории России. Но несмотря ни на что, Россия вернулась в число ключевых мировых игроков.
«Во внешней политике России в начале XXI в. произошли заметные изменения. Из страны, которая после распада СССР находилась в фарватере Запада, Россия вернулась в число ключевых мировых игроков, чьи действия на международной арене продиктованы национальными интересами. Стремление России проводить суверенную и независимую внешнюю политику вызвало враждебную реакцию стран Запада, и прежде всего США».
Возрождение нацизма на Украине
По мнению авторов учебника, нацизм начал возрождаться на территориях бывшего СССР — страны Прибалтики возродили практику сегрегации, разделяя населения по языковому и национальному признаку. Русскоязычное население становилось «негражданами», лишаясь прав. Центром нацизма в учебнике истории названа Украина.
«Украинский неонацизм — это отнюдь не прямое повторение германского национал-социализма 1920–1940-х гг. Это в значительной степени новое явление. Это озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством. Ведь до 2014 г. 80% населения Украины составляли люди, для которых русский язык, русская культура считались родными, и они об этом не боялись заявлять. Все последние президенты Украины изначально русскоязычные и даже не владели украинским до вступления в должность. Учили его "по ходу выборов"».
Далее в учебнике истории пишут, что в 2014 году «на Украине при прямой поддержке Запада произошел кровавый вооруженный мятеж», после которого к власти пришла хунта. В учебнике сравниваются события 2014 года и восстание южных славян при Александре II.
«В ряды местных ополченцев стали вливаться добровольцы из Крыма и других регионов нашей страны. Повторилась ситуация, как при Александре II, когда во время восстания южных славян против Османской империи русские офицеры брали отпуска и уезжали на Балканы помогать братьям-славянам. Никто не смог бы удержать добровольцев. А потом, видя, сколько крови мирных людей льется в Донбассе, никто и не пытался».
В то же время авторы пишут, что Запад всячески поддерживал украинский режим, как деньгами, так и оружием, нарушая все нормы международного права.
«Запад завалил украинский режим деньгами и оружием, а против России были введены беспрецедентные по масштабу санкции. Запад всеми способами пытается обрушить экономику России. Все эти так называемые санкции — это важно понимать — абсолютно незаконные. Они нарушают все нормы международного права, на которое так любят ссылаться на Западе. На иностранный бизнес в России оказывается сильнейшее давление. По сути, речь со стороны Запада идет об экономической блокаде нашей страны в сочетании с прямым воровством российских активов. Произошло невиданное и снова немыслимое. Западом были похищены все активы Российского государства, хранящиеся в их банках, на общую сумму более 300 млрд долл. Также были де-факто украдены средства российских корпораций, личные средства и собственность множества частных лиц — граждан России (заморожены недвижимость, банковские счета, акции, ценные бумаги)».
«Идет уничтожение всего, так или иначе свидетельствующего об общей для братских народов истории и культуре. Сначала прошла "декоммунизация" — тотальный снос памятников, связанных с СССР. Затем с размахом продолжили уничтожать мемориалы, посвященные подвигам советских солдат в годы Великой Отечественной. Потом стало уничтожаться вообще всё, что так или иначе связано с Россией, включая памятники Пушкину, Екатерине II, русским писателям и поэтам, музыкантам и ученым».
Россия — страна возможностей
Авторы учебника заявляют, что СВО сплотила наше общество, людей разных возрастов и профессий. Поддержка людей выразилась в сборе подарков для военнослужащих, гуманитарной помощи жителям новых регионов и в настоящем культе гордости за бойцов СВО.
Авторы учебника уверены, что нынешние времена открывают небывалые возможности для молодежи.
Напоследок читателей призывают думать, чтобы не стать жертвой дешевой манипуляции.
«Узнавая в интернете любую информацию о происходящем на Украине сейчас, помните: мировая индустрия по производству постановочных роликов, вбросов, фейковых фото и видео работает непрерывным конвейером. Западные соцсети и СМИ, доминирующие в мировом информационном пространстве, с энтузиазмом тиражируют любые информационные "утки". Поэтому будьте бдительны. Думайте: почему, зачем и за что "отрабатывают новости" те или иные "оппозиционеры", "лидеры мнений", "популярные блогеры" и т. п. В чьих интересах? Думайте. И тогда вы не станете жертвами дешевых манипуляций».