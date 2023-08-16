Хуже, чем в Китае и Северной Корее. Эксперты — о блокировках VPN в России: почему это происходит и что будет дальше

В начале августа российские пользователи интернета столкнулись с новой блокировкой VPN-сервисов. Первые сообщения об этом на специализированных форумах и в Telegram-каналах стали появляться 3 августа.
Через неделю проблема приобрела уже массовый характер. На этот раз через мобильный интернет перестали работать даже частные VPN на основе наиболее распространенных протоколов (технологий) — Wireguard и OpenVPN. При попытке подключения к серверам, расположенным за рубежом, соединения просто сбрасывались.
Однако уже через пару дней ситуация изменилась, и часть заблокированных VPN-сервисов, включая коммерческие, вновь заработали. MSK1.RU поговорил с экспертами о том, что это было и будут ли они заблокированы полностью.
«Это была генеральная репетиция»
Практически все IT-эксперты, с кем пообщался MSK1.RU, считают, что тотальная блокировка VPN на минувшей неделе была лишь для того, чтобы проверить, как это повлияет на рунет, а часть ограничений продолжает действовать:
— Это было очередное тестирование фильтров блокировки VPN, примерно пятый раз в этом году. Фильтры отключили только частично, часть до сих пор действует, до определенных дата-центров и площадок, — считает сетевой эксперт ValdikSS.
Так же думают и в Xeovo VPN — они говорят, что Роскомнадзор собирал статистику и проверял эффективность блокировок.
— Скорей всего, это были финальные тестирования, теперь РКН будет работать над улучшением блокировок, — заявили в Xeovo VPN.
Фильтрация и блокировка ресурсов сейчас происходит на специальном оборудовании на стороне провайдеров — ТСПУ (технические средства противодействия угрозам. — Прим. ред.). Роскомнадзор начал требовать от операторов связи устанавливать его с сентября 2020 года. Всё это в рамках закона о «суверенном интернете» 2019 года. Впрочем, как считает интернет-эксперт Александр Исавнин, детально неизвестно, что именно это были за блокировки.
— Мы же не знаем, что они имели в виду. К сожалению, технические моменты, связанные с блокированием, становятся всё менее прозрачными, — сказал Исавнин.
Эксперт уточнил, что неизвестно, кто принимал решение о блокировке и какая была цель. Вместе с этим, он отметил, что в этот раз тип блокировки отличался.
— Это не блокировка в классическом понимании: вырезается не весь трафик, а только конкретное соединение. Это происходит при обнаружении чего-то запрещенного, — сказал Исавнин.
— У нас сложилась такая мистическая ситуация: есть технические средства противодействия угрозам, но мы как пользователи интернета, которому что-то угрожает, во-первых, не знаем, что угрожает, а во-вторых, не знаем, как нас защищают, — добавил Исавнин.
«Как советские радиоглушилки»
Часть экспертов не исключает, что новые блокировки могут быть уже на днях. Такого мнения придерживается, например, Филипп Кулин.
— Возможно это произойдет на этой неделе, а возможно, никогда. Есть интуитивное подозрение, что готовится блокировка YouTube. Но оно уже год как периодически возвращается. Подозрение, — сказал MSK1.RU автор телеграм-канала «Эшер II».
Свое опасение по поводу YouTube он связывает с тем, что американский видеохостинг неоднократно грозились заблокировать.
— Он очень всех раздражает. Он постоянно вылезает в новости по предупреждениям. Блокировки сервисов «Гугла» на выходных намекают, что что-то «гугловое» пытались заблокировать, — дополнил Кулин.
О том, что Роскомнадзор будет вводить новые ограничения в интернете, считают и в Xeovo VPN.
— В следующий раз это уже будут не «учения». Точную дату блокировки никто не может сказать, кроме самого РКН, — представитель Xeovo VPN.
Россия — не первая страна, которая пытается все сильнее контролировать интернет. Подобная ситуация сложилась в Иране — там приходится маскировать VPN-трафик под другие протоколы. Еще хуже ситуация в Китае, Северной Корее и в Туркменистане. В последнем и вовсе введены white-листы (разрешенный список. — Прим. ред.), или, другими словами, запрещено всё, что не разрешено. При этом в Xeovo VPN и Кулин считают маловероятным, что Россия придет к блокировкам по методу white-листов
— Как показывает опыт Китая, достаточно блокировать VPN-протоколы, чтобы отбить у большей части жителей желание пытаться обходить блокировки, — отметили в сервисе Xeovo VPN.
Однако же, по мнению Александра Исавнина, вероятность того, что в России введут white-листы, есть.
— Смысл ровно тот, который идет с 2011 года, — ограничить потребление информации. Это как глушилки для радиостанций в советское время, — считает Исавнин.
«Способы обхода станут бессмысленными»
Для того чтобы попробовать узнать, почему сервис или сайт попал под блокировку, сетевой эксперт ValdikSS рекомендует узнать напрямую у администраторов оборудования, на котором фильтруется (пропускается, замедляется или блокируется) интернет-трафик.
— Пользователи интернета из России могут задавать вопросы о причинах недоступности того или иного протокола VPN в «Главный радиочастотный центр» и акционерное общество «Данные — центр обработки и автоматизации», — отметил ValdikSS.
ФГУП «Главный радиочастотный центр» занимается написанием фильтров для устройств ТСПУ). Акционерное общество «Данные — центр обработки и автоматизации» отвечают за администрирование устройств ТСПУ и отслеживание трафика по всей России.
Скорее всего, по мнению экспертов, блокировки будут только усиливаться, а привычные способы их обхода станут бессмысленными. Как отметили в Xeovo VPN, большинство коммерческих VPN-сервисов «не фокусируется на обходе блокировок» и работает на популярных протоколах WireGuard/OpenVPN.
— На замену обычным VPN протоколам придут к примеру простые прокси Shadowsocks или более новые, как VLESS, который эффективно обходит DPI (фильтрацию по технологиям. — Прим. ред.) блокировки. Поэтому сейчас лучшее время познакомиться с этими протоколами, до того как блокировки станут постоянными, — считают в Xeovo VPN.
Часть таких решений уже работают в том же Иране. Но в случае, если в России всё же введут white-листы, Исавнин считает, что они работать не будут.
— Если есть какая-то дырка наружу, то через нее TOR или что-то еще просочится. Shadowsocks и v2ray c VLESS будут эффективно работать даже в этом случае, — отметил Исавнин.
Впрочем, как отмечает эксперт, несмотря на то что в России могут попытаться выстроить китайскую модель интернета, сейчас она довольно сильно отличается от нее. Во-первых, из-за количества провайдеров — в РФ их тысячи и десятки из них имеют кабели в международную сеть. Во-вторых, законодательство.
— Мы уже в Иране в некотором роде. Соответственно, историю с Туркменистаном, Беларусью и Китаем у нас пытаются повторить. В России сейчас внутри — хуже, чем в Китае, а на границе — лучше. Мы приблизимся к китайской схеме, когда только 3–4 оператора будут иметь выход за границу. Белорусская схема в этом плане хуже: у них нет ТСПУ, но тоже непрозрачные блокировки. А вне страны интернет-трафиком обменивается только два оператора. И полная монополизация связи — Туркменистан или Северная Корея, — заключил Исавнин.
Напомним, что массовые блокировки VPN-сервисов в России начались еще в прошлом году. Вместе с этим заблокированы оказались сайты оппозиционных изданий, некоторые социальные сети и даже сайт старейшей правозащитной организации. Неоднократно политики заявляли и о скорой блокировке YouTube. А в этом году москвичи пожаловались на проблемы с доступом к зарубежным сайтам.