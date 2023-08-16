Хуже, чем в Китае и Северной Корее. Эксперты — о блокировках VPN в России: почему это происходит и что будет дальше

«Это была генеральная репетиция»

Практически все IT-эксперты, с кем пообщался MSK1.RU, считают, что тотальная блокировка VPN на минувшей неделе была лишь для того, чтобы проверить, как это повлияет на рунет, а часть ограничений продолжает действовать:

— Это было очередное тестирование фильтров блокировки VPN, примерно пятый раз в этом году. Фильтры отключили только частично, часть до сих пор действует, до определенных дата-центров и площадок, — считает сетевой эксперт ValdikSS.

