«Я сейчас встану здесь и заработаю на автобус»: как 10-летний уличный музыкант решился играть для всех

На перекрестке возле «Детского мира» в Красноярске никто не может равнодушно пройти мимо мальчика, играющего на скрипке «Куклу колдуна». Это Захар Рыков, ему 10 лет, и он — самый молодой уличный музыкант Красноярска. Выйти на улицу мальчика подтолкнули любовь к музыке и живым выступлениям, а также мечта. Сколько зарабатывает школьник и как к этому относятся его родители — в материале наших коллеги из NGS24.RU.
«Не получалось очень долго, я просто плакал в подушку»
Сейчас Захар учится в начальной школе и параллельно занимается музыкой. Осваивать скрипку мальчик начал в шесть лет — в музыкальной школе при поддержке родителей.
— Трое детей из четырех занимаются в музыкальной школе, и все играют на скрипках. Это желание детей. Им предлагали выбрать любой музыкальный инструмент. Я сам профессиональный музыкант, играю на гитаре и свою деятельность начинал со скрипки. Видимо, это какая-то генетическая история, — со смехом рассказывает отец мальчика Александр.
Захар — второй ребенок в большой семье. Его старшая сестра Майя, ей скоро исполняется 14 лет, первая начала играть на скрипке. Именно пример сестры подтолкнул мальчика к изучению музыки.
— У меня сестра играет на скрипке, и мне очень нравился этот инструмент по звуку. Я помню, что даже иногда сестру просил вечером сыграть любимую на тот момент композицию «Сурок», я засыпал под нее. Именно на скрипке хотел играть, потому что остальные инструменты не слышал, только гитару, потому что у меня папа учитель, — рассказывает скрипач.
Однако обучение игре на скрипке — тяжелый путь. Александр говорит, что это один из самых трудных инструментов для детей. Захар подтверждает слова папы и рассказывает, как плакал после уроков в музыкальной школе, когда что-то не получалось.
— Если ты часто занимаешься, то с каждым классом становится легче. В первом классе, я помню, очень сложно было, иногда даже плакал, когда занимался. Меня иногда раздражают постоянные конкурсы, один сыграл — и уже надо готовиться к другому, только дали программу, одну недоучил — и уже надо учить другую, сложно очень. Бывало иногда, что не получалось очень долго, я просто уходил и плакал в подушку, — вспоминает юный музыкант.
Сейчас, по словам Захара, учиться стало легче. К тому же близкие всегда поддерживают — старшая сестра помогает справляться с домашним заданием. Мальчик честно признается, что бросать не хочет. Дома дети иногда устраивают совместные концерты, а мама Татьяна со смехом благодарит соседей за их терпение.
Обучение игре на скрипке весьма затратно в финансовом плане. Один только музыкальный инструмент стоит около 100 тысяч рублей. Пока Захар играет на скрипке, которую ему предоставила музыкальная школа, но в ближайшее время родители планируют купить собственную.
— Музыка сейчас — это дорогое увлечение: все инструменты стоят дорого, к тому же брать уроки затратно. Но музыкальные школы пока еще муниципальные, и есть возможность у детей учиться на бюджете. В этом смысле получается недорого. Но если брать частные уроки, недешевое удовольствие, — рассуждает Александр.
«В первый раз у меня очень руки дрожали, вся музыка из головы вылетела
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На улице Захар выступает второе лето подряд. Стритовщиком мальчик стал случайно. Однажды он с подругой возвращался из музыкальной школы и по пути на остановку понял, что забыл транспортную карту дома, а налички нет. Музыкант не растерялся и нашел выход из ситуации.
— Тогда он сказал однокласснице: «Я сейчас встану здесь и заработаю себе денег на автобус». Она его на слабо: «Да нет, ты не сможешь». А он встал, начал играть, — рассказывает Александр.
Сам Захар вспоминает, что первая игра на публику была волнительна.
— На мосту около школы, где красноярский Биг-Бен, играл в первый раз, когда деньги забыл. И в первый раз у меня очень руки дрожали, вся музыка из головы вылетела, не знал, что первое сыграть. Сначала сыграл «Пираты Карибского моря». И очень мне запомнился первый заработок, потому что это был для меня стресс. 450 с чем-то рублей. Это было очень страшно, — с улыбкой вспоминает Захар.
О произошедшем родители узнали дома. Они успели понервничать, потому что ребенок не вернулся с уроков вовремя.
— Но он говорил, что ему было страшно: «Мама, у меня тряслись коленки». Я его, конечно, ругала, потому что в тот день я его потеряла. Смотрю, транспортная карта дома, телефон не берет. Он приезжает, открывает чехол из-под скрипки, а там деньги. Около 500 рублей заработал, — вспоминает Татьяна.
Воодушевленный первым успехом Захар захотел и дальше играть на улицах города. Родители, видя интерес сына, поддержали его.
— Я так понимаю, что ему нравится сам процесс, потому что к нему очень много людей подходят, интересуются, разговаривают. Помимо того, что он может себе карманные деньги заработать. Он вообще у нас артист, он очень любит играть, готов играть всегда и везде. У него нет комплекса и стеснения. Я себя в его возрасте вспоминаю: тоже играл уже неплохо, но меня надо было заставлять, я стеснялся очень сильно на публике, был стресс. У Захара этого вообще нет, — рассказал папа.
Родители отмечают: всё, что их сын делает, — его личная инициатива, они в процесс не вмешиваются и не заставляют играть.
— Интересный момент, что во время учебного процесса приходится всё равно контролировать, плотная работа. Здесь творческий момент есть, и он сам всё делает. Бац — заинтересовался «Королем и Шутом», сам распечатал ноты, сам подобрал. У него идет творческая работа исключительно личная, в которую мы вообще не вмешиваемся, — рассказывает Татьяна.
«У меня была мечта — трюковой самокат»
Сейчас Захара можно встретить в самых популярных местах в историческом центре города. При выборе места существует несколько критериев: возможность спрятаться от дождя, большая проходимость и, конечно же, стоять мальчик должен недалеко от работы папы.
— В первые разы страшно было играть. Еще страшно после того, как долго не играл. Сейчас играю где-то два раза в неделю, но уезжал в лагерь и не играл, потом было страшновато, потому что один стою, мало ли что произойдет, — честно делится эмоциями мальчик.
Во время учебы школьники изучают академический репертуар, а летом стараются оторваться и сыграть то, что действительно нравится. Захар рассказал, что в обычной жизни любит слушать рок.
— Я играю «Куклу колдуна», «Пираты Карибского моря», когда дети маленькие подходят, играю «Чебурашку», сейчас это очень популярный мультик. Еще играю много классики и Джима Моррисона. Я выбираю репертуар так, чтобы нравилось людям, то, что популярно, и то, что нравится мне. Пытался сам сочинять музыку, но пока не играл, — рассказывает школьник.
Захар играет два раза в неделю по полтора часа. За это время он в среднем зарабатывает около 600 рублей (иногда горожане угощают его мороженым или сладким). Самая большая купюра, которую кидали мальчику, — 500 рублей. Максимальная сумма, заработанная за день, — 1000 рублей.
— У меня была мечта — трюковой самокат, и я за лето себе накопил на него. Семь тысяч он стоил, две тысячи мне папа с мамой добавили. Сейчас я половину откладываю, но пока не знаю, на что, на всякий случай. Накопил недавно бабушке на цветы, на день рождения родным, — рассказывает мальчик.
За время выступлений с мальчиком произошло множество забавных историй, которые он с воодушевлением пересказывает родителям. Мама их записывает, чтобы в будущем вспоминать со смехом.
— Совсем недавно ребята, уличные музыканты, которые играют рок, позвали его, он поиграл с ними, — вспоминает папа.
— Да он позвонил: «Мама, у меня эксперимент, я хочу с ребятами поиграть, они меня позвали». Я говорю: «Ты же не репетировал, как это будет?» — смеется мама.
К сожалению, происходили не только добрые, позитивные истории, но и откровенно пугающие, однако родители говорят, что ничего опасного не было.
— Было, что какой-то пьяный мужчина подошел со словами: «Дай денег на сигареты, ты же не жадный». При всем при том, что у Захара есть коммуникабельность, ему нравится общаться с людьми, но такие ситуации тоже случаются, — делится Татьяна.
В будущем у семьи есть планы дать совместный концерт на улице, однако пока, как отмечает Александр, детям еще есть чему учиться. Они рассчитывают организовать совместное выступление уже будущим летом.
— Процесс обучения бесконечный, сложно оценить сейчас уровень. Но если сравнивать со сверстниками, то я думаю, что у него уровень выше среднего. Есть момент некоей скидки, что он еще ребенок, а если соберется играть в следующем году, то надо делать это уже на другом уровне, — делится мыслями Александр.
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