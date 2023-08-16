«Я сейчас встану здесь и заработаю на автобус»: как 10-летний уличный музыкант решился играть для всех

Сейчас Захар учится в начальной школе и параллельно занимается музыкой. Осваивать скрипку мальчик начал в шесть лет — в музыкальной школе при поддержке родителей.



— Трое детей из четырех занимаются в музыкальной школе, и все играют на скрипках. Это желание детей. Им предлагали выбрать любой музыкальный инструмент. Я сам профессиональный музыкант, играю на гитаре и свою деятельность начинал со скрипки. Видимо, это какая-то генетическая история, — со смехом рассказывает отец мальчика Александр.



Захар — второй ребенок в большой семье. Его старшая сестра Майя, ей скоро исполняется 14 лет, первая начала играть на скрипке. Именно пример сестры подтолкнул мальчика к изучению музыки.

