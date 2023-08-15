В Крыму хотят увеличить наказание за публикацию фото терактов: новости СВО за 14 августа

Зеленский признал, что Крымский мост был атакован ВСУ





Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. В своем телеграм-канале президент Украины заявил, что ВСУ ежедневно отвечают на действия российских военных, приведя в пример «красноречивое задымление на Крымском мосту».



Днем 12 августа возле Крымского моста сработала ПВО. Как сообщил глава региона, в районе Керченского пролива были сбиты две ракеты. Сам мост не был поврежден, однако после инцидента его затянул дым, а движение по мосту ограничили. Через два часа после этого системы ПВО сработали снова, написал в своем телеграм-канале глава региона.