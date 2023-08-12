Прощай, Турция! Пять стран, куда можно съездить дешевле и интереснее этим летом

Этим летом Турция впервые в истории попала в пятерку самых дорогих курортов для россиян. Десятидневный отпуск на двоих обходился в среднем в 183–185 тысяч рублей, и эксперты говорили о том, что есть и более привлекательные направления по аналогичным (или более низким) ценам. Рассказываем, куда можно отправиться вместо Турции, чтобы не потерять в деньгах, и что интересного посмотреть в этих странах.
Сезонное снижение
Туроператоры отмечают, что в конце августа с курортов уезжает множество семей со школьниками, поэтому количество туристов с детьми (как и бронируемых туров) заметно снижается. Но при этом количество проданных туров на конец августа в Турцию постепенно начинает расти. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объясняют это снижением цен на турпакеты: по сравнению с концом июля они уменьшились на 15%.
— В августе у Турции есть некое сезонное снижение [цен], да и некоторые отели в силу возможностей подкорректировали цены, — пояснил редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов. — Но надо учитывать, что один и тот же отель при вылете из разных городов может стоить совершенно по-разному. С вылетом из Москвы в Турцию на двоих можно отправиться за 80–90 тысяч, но есть нюанс: отель будет самый простой, 3 звезды, третья линия, очень ограниченное питание, маленький бассейн и территория, номера подусталые.
По словам Антона Тримайлова, август — всегда пиковый месяц для Турции, а в нынешних условиях некоторые отели, которые увидели не самые блестящие результаты июля, нашли возможность подкорректировать цены или предоставить дополнительные услуги бесплатно.
— Это не очень большая группа отелей, немногие так делают. Большая часть отелей сейчас всё равно на стопе, они просто прекратили продажи, потому что у них полная загрузка: это, как правило, популярные отели, отели на первой линии либо рядом с аэропортом. А те отели, где есть проблемы с загрузкой, вот таким образом корректируют, — объяснил эксперт.
Где отдохнуть дешевле
По данным АТОР, в пятерку самых доступных по цене направлений для отдыха на десять дней с вылетом в конце августа входят в основном курорты Краснодарского края — Сочи, Геленджик и Анапа. Но в топ-5 попали и зарубежные направления — это Абхазия и ОАЭ. При этом Абхазия — в принципе доступное направление: самый дешевый тур на 10 ночей с перелетом стоит 65,7 тысячи рублей на двоих.
Если же посмотреть на зарубежные направления, которые обойдутся дешевле Турции, то в топ, помимо Абхазии и Эмиратов, попадают также Египет и Бахрейн. Чуть-чуть дороже, чем отдых на берегах Антальи, обойдется тур в Катар: путевка в Турцию на двоих будет стоить 126–133 тысячи рублей (на Эгейское побережье и в Анталью соответственно), а в Катар — 148 тысяч.
— В этом году есть оживление по Эмиратам, Таиланду, Индии и Египту, — отметил Антон Тримайлов. — Особенность Таиланда и Египта в том, что там дешевые отели, но это сочетается с дорогой перевозкой. Египет не так лоялен к российским перевозчикам, как Турция — конечно, там им препятствий никто не чинит, но разрешение получить гораздо сложнее. Беспрепятственно летают только «Аэрофлот» и Red Wings. В итоге стоимость туров получается достаточно высокой.
В АТОР также отметили, что на туры в Таиланд в конце августа минимальная цена уменьшилась на 9% по сравнению с концом июля. Предположительной причиной этого могло стать увеличение чартерной программы в Таиланд.
— Если у семьи есть 200 тысяч, чтобы потратить на отдых, то в этом сегменте у Турции серьезной конкуренции не наблюдалось. Поэтому однозначно нельзя сказать, что у них перетянули всех туристов. Например, в Пхукете (Таиланд. — Прим. ред.) сейчас низкий сезон, но туда путевка стоит на двоих 300 тысяч. На такие деньги можно посмотреть что-то и в Турции, плюс перелет в Таиланд намного дольше, — пояснил Антон Тримайлов.
На что посмотреть
Чтобы отправиться отдыхать в другую страну (вместо Турции), нужно знать, на что там еще посмотреть, если, конечно, ваша цель не только отдыхать на пляже. В самой недорогой альтернативе — Абхазии — можно побывать в пещерах Нового Афона, а также в Новоафонском монастыре и непосредственно на Афонской горе. В горах на высоте 950 метров находится озеро Рица и одноименный реликтовый парк. Если вас интересуют исторические памятники архитектуры, то стоит наведаться в Анакопийскую крепость — с панорамной площадки сторожевой башни открывается отличный вид на черноморское побережье, Кавказские горы и Новоафонский монастырь. А любители заброшенных зданий могут посмотреть на ж/д станцию Псырцха, переставшую функционировать в 2009 году.
Главный центр отдыха в ОАЭ — Дубай, поэтому здесь в первую очередь нужно посмотреть на знаменитый музыкальный фонтан и самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа. Кроме того, можно прогуляться по огромнейшему Дубайскому торговому центру. На автобусе из Дубая можно добраться до столицы ОАЭ — Абу-Даби, чтобы посетить мечеть шейха Заида (одна из самых больших мечетей в мире). Кстати, в этой мечети находится и самый большой в мире ковер — площадью 5627 квадратных метров (для сравнения: площадь футбольного поля — 7140 квадратных метров).
Самый недорогой тур в Египет отправит вас в Шарм-эль-Шейх, где можно увидеть главные местные достопримечательности всего за один день. В частности, можно сходить на Старый рынок, чтобы купить сувенир на память, прогуляться по морскому побережью национального парка Рас Мухаммад, посмотреть на причудливый Небесный собор, в котором соединились черты русской православной и католической церквей. А вечером можно сходить на площадь Сохо — именно в это время здесь всё пестрит огнями (даже фонтан с подсветкой). И конечно, из Шарм-эль-Шейха есть автобусные экскурсии к пирамидам и в Иорданию, к древнему городу Петра.
Известные достопримечательности Бахрейна — это крепость Рифа, построенная примерно в начале XIX века, музей жемчуга и Древо жизни — мескитовое дерево, которое растет посреди пустыни. Кроме того, здесь же находится трасса «Формулы-1», на которой проводят Гран-при Бахрейна (один из этапов гонок).
В Катаре, который недавно принимал футбольный чемпионат мира, можно побывать в 40-метровой пещере Даль Аль-Мисфир, возраст которой насчитывает от 300 до 500 тысяч лет, а само место излучает потустороннее луноподобное свечение из-за гипсовых отложений. Интересен форт Аль-Зубара — отлично сохранившийся образец арабской крепости, в котором расположен музей с древними артефактами. Кстати, на пути в форт находятся остатки города-призрака Аль-Джумаил. Кроме того, здесь можно посмотреть на впечатляющее внутреннее море Хор Аль-Адаид — на планете не так много мест, где пустынные дюны встречаются с морским побережьем.
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