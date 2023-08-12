Прощай, Турция! Пять стран, куда можно съездить дешевле и интереснее этим летом

По словам Антона Тримайлова, август — всегда пиковый месяц для Турции, а в нынешних условиях некоторые отели, которые увидели не самые блестящие результаты июля, нашли возможность подкорректировать цены или предоставить дополнительные услуги бесплатно.

— Это не очень большая группа отелей, немногие так делают. Большая часть отелей сейчас всё равно на стопе, они просто прекратили продажи, потому что у них полная загрузка: это, как правило, популярные отели, отели на первой линии либо рядом с аэропортом. А те отели, где есть проблемы с загрузкой, вот таким образом корректируют, — объяснил эксперт.