Мединский рассказал еще об одном новом учебнике истории: новости СВО за 11 августа

Мединский рассказал о подготовке учебника военной истории

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о подготовке учебника по военной истории, который станет дополнительным пособием для учителей с 5-го по 11-й классы.



— Мы не останавливались на чисто военных аспектах войсковых операций. Об этом надо будет писать потом. Это удел военных историков — анализировать и разбираться. Кстати, скажу, что у нас готовится книга — учебник по военной истории, в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса, — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

