«До начала СВО и после — это два разных Калининграда»: сибиряк рассказал о переезде на запад страны

— До начала СВО и после — это два разных Калининграда. Может со стороны показаться, что, в принципе, ничего не поменялось, но разница ощутимая. Потому что в чем плюс Калининграда? Это не только море, уютный город и много зелени кругом, это соседство с границей — элементарно можно сесть в машину, пересечь границу — и всё, ты уже в Европе. Сейчас такого нет. Закрыты границы, и это ударило по всей инфраструктуре. Когда с нас сняли особую экономическую зону — это был первый удар, второй удар — СВО. Всё из-за закрытых границ. У большинства людей бизнес основан на перевозках, логистике, закупках, экспорт, импорт — это всё через Европу. Польша и Литва сейчас не хотят пропускать, поэтому на границах безумные очереди — по 5–6 дней фуры стоят без воды, без туалетов, без ничего. Всё сейчас идет портом. Мало того, что люди на границе стоят по несколько дней, всё загружают на паромы, а они не могут весь объем освоить быстро, потому что тоже не готовы были работать в таком режиме, раньше не было в них такой большой необходимости. Уменьшилось количество груза, который завозится в Калининград, из-за этого тоже страдает логистика — тот же Ozon и Wildberries. Приходится месяц ждать заказ, который раньше мог идти неделю, — говорит Ольга.

