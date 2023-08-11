«До начала СВО и после — это два разных Калининграда»: сибиряк рассказал о переезде на запад страны

Калининград — излюбленное место для внутренней миграции россиян. Москвичи и петербуржцы покупают здесь квартиры, да и жители других российских городов в мечтах о недорогих путешествиях по Европе стремятся переехать сюда. Некоторые выбирают Калининград за его хорошую экологию и близость к Балтийскому морю.
Наша коллега, корреспондент NGS24.RU Кадрия Катцина побывала в Калининграде, где встретилась с бывшим красноярцем Александром (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) и побеседовала с ним и его супругой Ольгой (имя изменено. — Прим. ред.), коренной калининградкой, о том, как им живется в этом городе в условиях геополитических и экономических изменений. Они рассказали о плюсах и минусах постоянной жизни в эксклаве и о том, с какими проблемами придется столкнуться новоиспеченным жителям Калининграда.
Брусчатка, отсутствие пробок и море рядом
Саша переехал в Калининград по семейным обстоятельствам: в 2019 году он женился на Оле, и выбора особо не было, поскольку сибирский климат супругу не устраивал.
— Мы сразу договорились, что жить будем в Калининграде. У Оли тут семья, родители. Тем более жить в суровых зимах ей не хотелось. Здесь климат совсем другой. Такого холода, как у нас в Красноярске, нет. Я получил на работе перевод сюда, так что я ничего не терял, — рассказывает Саша.
Единственное, по чему скучает бывший красноярец, — горы.
— Гор тут нет. Из всех зимних видов спорта только беговые лыжи. Я приезжаю к родителям в Красноярск, можно и покататься, и полюбоваться. Кстати, я предлагал родителям переехать, отказались. Наверное, как раз пенсионерам тут хорошо — море, чистый воздух. Мы сейчас живем в Советске, это 2 часа — и ты у моря. Не надо пилить весь день на машине до водоема, как в Красноярске, — смеется Саша.
На вопрос, что первым бросилось в глаза при переезде в Калининград, Александр сразу выпалил — брусчатка на дорогах.
— Она здесь везде в маленьких городах, есть в Калининграде, и по области едешь — встречается. Очень неприятно по ней ездить, подвеску уже задолбался ремонтировать. А в целом дороги здесь очень хорошие, гладкие. Нет таких ям, как в Красноярске. Пробок нет. Максимум 20 минут, по красноярским меркам — просто движение затруднено, но все едут. Еще, конечно, мне нравится, что здесь много старинных немецких зданий. Люди здесь очень интересные, они всё время стремятся к тому, чтобы было всё по-европейски, местами такие снобы. А мне особо ничего не надо, я старпер. Мне надо, чтобы в холодильнике пожрать было, чтобы у жены и детей всё было хорошо и чтобы работа была.
А как с работой и жильем?
С работой, по рассказам пары, в Калининграде ситуация далеко не радужная.
— Здесь маленькие зарплаты, если сравнивать по стране. Платят мало, а цены растут, — говорит Александр. — Раньше люди могли съездить в Литву или Польшу, закупиться колбасами, сырами и стоять торговать, вот прямо с машин. И там стоило всё гораздо дешевле. Сейчас такой возможности у людей нет. Да и те, кто покупал у них европейские товары, тоже, можно сказать, в убытке. Нет такого изобилия.
Беседу поддержала Оля, она как местная более осведомлена.
— С зарплатами ситуация не очень. Среднестатистический калининградец получает 45 тысяч рублей. Это вот прямо средний уровень зарплаты. Для многих это прям вау. Если хочешь зарабатывать больше — это либо идти моряком, либо вахта какая-нибудь, либо дальнобойщиком. Большая часть Калининграда именно этим и живет: одни моряки, другие дальнобойщики. Потому что здесь особо никак по-другому и не заработаешь. Каждый год говорили люди: «Открывать свой бизнес в Калининграде так сложно». На самом деле было вообще не сложно, когда были открыты границы, а вот сейчас — да. Открывать какой-то бизнес очень сложно, — объясняет Оля.
Жилье многим семьям в Калининграде тоже не по карману.
— Калининград — классный город именно для жизни. С точки зрения, скажем, комфорта — добираться из точки А в точку Б очень удобно, медицина нормальная, экология — море, лес, много зелени, город развивается, появляются новые места, культурные мероприятия. Но всё упирается в зарплаты и в то, что Калининград больше, чем остальные российские города, зависит от доллара и евро, которые сейчас подскочили, и это чувствуется, а зарплаты остались на низком уровне. Цены на продукты в Калининграде выше, чем, например, в Москве. У нас очень дорогая недвижимость, молодые семьи не могут себе позволить квартиры в ипотеку, все снимают, потому что нет денег. У нас есть жилье, которое мы сдаем. Если говорить про крупные российские города, то в Калининграде хорошо отдыхать, если имеешь какую-нибудь квартирку, а работать — в «большой России», потому что у вас там зарплаты совсем другие и цены другие, — подытожила Оля.
Второй удар
По словам Ольги, жизнь в Калининграде усложнилась после начала СВО. Многие люди потеряли бизнес из-за закрытых границ.
— До начала СВО и после — это два разных Калининграда. Может со стороны показаться, что, в принципе, ничего не поменялось, но разница ощутимая. Потому что в чем плюс Калининграда? Это не только море, уютный город и много зелени кругом, это соседство с границей — элементарно можно сесть в машину, пересечь границу — и всё, ты уже в Европе. Сейчас такого нет. Закрыты границы, и это ударило по всей инфраструктуре. Когда с нас сняли особую экономическую зону — это был первый удар, второй удар — СВО. Всё из-за закрытых границ. У большинства людей бизнес основан на перевозках, логистике, закупках, экспорт, импорт — это всё через Европу. Польша и Литва сейчас не хотят пропускать, поэтому на границах безумные очереди — по 5–6 дней фуры стоят без воды, без туалетов, без ничего. Всё сейчас идет портом. Мало того, что люди на границе стоят по несколько дней, всё загружают на паромы, а они не могут весь объем освоить быстро, потому что тоже не готовы были работать в таком режиме, раньше не было в них такой большой необходимости. Уменьшилось количество груза, который завозится в Калининград, из-за этого тоже страдает логистика — тот же Ozon и Wildberries. Приходится месяц ждать заказ, который раньше мог идти неделю, — говорит Ольга.
Когда началась спецоперация, у людей были тревожные настроения, говорит Ольга.
— Люди всё равно не унывают, ко всему приспосабливаются. Когда всё началось, была паника, сметались полки, потому что [думали]: «Всё, Калининград блокируют! С одной стороны — Польша, с другой — Литва». А потом вроде подутихло, люди успокоились и живут как живут. Ну да, ценник вырос, ну а что делать? Кушать хочется, так же ходят и в кафе, и в рестораны, — описывает события Оля.
Пара отмечает, что сейчас в Калининграде стало сложно с машинами. Всё из-за той же логистики.
— В Красноярске ты можешь купить «китайца», «корейца», ВАЗ. По факту ты купил машину в салоне, она у тебя уже чуть ли не на следующий день. Здесь ты ее будешь ждать месяц, а то и больше, — сетует Александр.
Оля с мужем соглашается:
— Сильно пострадали в Калининграде автодилеры. У вас-то в Красноярске с этим проще. У нас — Европа. Конечно, запчасти дорогие и обслуживание дорогое. В Калининграде всё было завязано именно на Европе. Можно было спокойно поехать, купить в Литве масло, которое было дешевле в два раза, чем сейчас его здесь покупать. Границы закрыты, не у всех есть возможность туда поехать, приходится выкручиваться уже здесь, — добавила коренная калининградка.
«Ехать за зарплатой в 45 тысяч не стоит»
Что еще больше удивило — смелое заявление супруги Саши о том, что в Калининграде вы можете нарваться на грубость со стороны местных.
— Здесь, к сожалению, очень злые люди. Не те, кто приехал и прожил лет десять, а коренное население. Они завистливые, заносчивые, считают, что они самые лучшие, а «большая Россия» — это просто деревня. У них очень высокое самомнение. Может быть такое, что ты спросишь дорогу, а тебя просто пошлют, — удивляет своим мнением о местных Оля.
— Да-да, сидите там в своей «большой России», — смеется Саша.
В сухом остатке идея переехать на самый запад страны после такого честного рассказа уже не кажется такой хорошей.
— Если советовать переезжать в Калининград, я бы еще, конечно, подумала. Работа есть, конечно, но устроит ли тебя зарплата, устроит ли график, потому что требования везде высокие, а зарплата маленькая. Большая часть денег будет уходить на еду. Так, наверное, везде, но здесь это ощутимо. И цены меняются чуть ли не каждую неделю. Ты вроде вчера покупал, условно говоря, какой-нибудь творожный сыр по 140 рублей, пришел через два дня, он уже 180 рублей. Поэтому я и говорю, что перед тем, как сюда переехать, надо десять раз подумать. Жить здесь хорошо, экология хорошая, инфрастуктура, везде легко добираться, не надо стоять в километровых пробках, но всё упирается в деньги. Если есть подушка безопасности, в твоем городе есть какие-то активы, например, квартира, которую ты сдаешь, тогда да, можно и переехать, а ехать за зарплатой в 45 тысяч не стоит, — подытожила Оля.