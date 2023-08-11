В России за сутки сбили 14 беспилотников: новости спецоперации за 10 августа

Также 10 августа беспилотники были сбиты близ Севастополя. Система ПВО сбила два беспилотника, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они упали в Черное море. Кроме того, днем системы ПВО сбили еще один беспилотник в Белгородской области. В общей сложности за сутки на территории страны сбили 14 беспилотников.



Команду журналистов-расследователей признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной организацией расследовательскую команду Conflict Intelligence Team (CIT). В ведомстве заявили, что основной целью «псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации».