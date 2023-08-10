«Я чувствовала, что он скоро вернется». Беременная девушка потеряла мужа на СВО — вот её история

— Когда он поступил в госпиталь, у него была задета тазобедренная артерия. Первую помощь оказывали тем, кто кричал от боли. А Даня просто молча лежал. Они, врачи, посчитали, что не так серьезно. Когда его уже транспортировали в Россию, он просто уснул, и всё. Умер от потери крови, — рассказывает Алина. — У меня до сих пор нет понимания, что он умер. Первое время это причиняло боль определенную. Но сейчас, когда я смотрю на наши совместные фотографии, — это моя жизнь, это мой промежуток жизни. И я благодарна этому человеку, что он был и продолжает быть. Его частичка живет рядом со мной и существует.