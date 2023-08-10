«Я чувствовала, что он скоро вернется». Беременная девушка потеряла мужа на СВО — вот её история

За последний год Алина Деева по-другому стала относиться к смерти и видеть свое будущее. Ее муж — офицер тюменского военного-инженерного училища — погиб на СВО. Все произошло стремительно — однажды утром в воскресенье ему позвонили и попросили явиться на плац, в тот же день военного отправили в зону спецоперации, а через шесть дней он погиб от тяжелого ранения. Алина на тот момент была на четвертом месяце беременности.
Про жизнь, любовь, смерть солдата и новую жизнь молодой мамы смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
— Перед отъездом я сказала Даниилу: «Ты через неделю приедешь». Он посмеялся. Я чувствовала, что он скоро вернется...
О том, что ее муж погиб, Алина узнала не сразу. Сначала ей сказали, что он просто ранен и действительно через некоторое время приедет домой. Но связь с Даниилом пропала — девушка не могла узнать о нем никакой информации.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Когда он поступил в госпиталь, у него была задета тазобедренная артерия. Первую помощь оказывали тем, кто кричал от боли. А Даня просто молча лежал. Они, врачи, посчитали, что не так серьезно. Когда его уже транспортировали в Россию, он просто уснул, и всё. Умер от потери крови, — рассказывает Алина. — У меня до сих пор нет понимания, что он умер. Первое время это причиняло боль определенную. Но сейчас, когда я смотрю на наши совместные фотографии, — это моя жизнь, это мой промежуток жизни. И я благодарна этому человеку, что он был и продолжает быть. Его частичка живет рядом со мной и существует.
Алина на прощании не была: в это время она еще вынашивала ребенка, нужно было беречь себя от эмоциональных потрясений. Вскоре после похорон девушка вернулась в Тюмень. Здесь она живет в квартире вместе с мамой, сыном Даниилом и собакой Мией. Даниила похоронили в мае прошлого года.
— Спас в прямом смысле этого слова сын Даниил. Если бы я была не беременна, то не знаю, где бы я была. Потому что та крепкая связь, которая была лично у нас, я такой не видела...