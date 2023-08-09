«Все машины всмятку»: что стало причиной мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде — версии

Одно из помещений на предприятии арендовала компания «Пиро-Росс», которая производит пиротехнические изделия. В прокуратуре сообщили, что очаг взрыва был как раз на складе пиротехники. Но следователи прорабатывают разные версии, в том числе рассматривают, что это могла быть диверсия.