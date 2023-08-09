«Все машины всмятку»: что стало причиной мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде — версии

Днем 9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. В результате ЧП пострадали более 50 человек. В местную ЦРБ попали 43 человека, шесть из них — в реанимации. Еще троих спасатели достали из-под завалов, их состояние оценивается как тяжелое. Под обломками могут находиться еще несколько человек.
Как сейчас выглядит место трагедии? И что известно о возможных причинах взрыва? Подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
— В жилых домах на двух улицах выбиты стекла, — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. — Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла. Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.
Официально было объявлено, что причиной взрыва стало нарушение технологических процессов. Появилась версия, что ЧП произошло в результате атаки беспилотника, но власти ее опровергли.
По факту взрыва Следственный комитет возбудил дело по статье 217 УК РФ — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Максимальное наказание, предусмотренное по ней, — лишение свободы сроком до трех лет.
Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») с 1935 года занимается производством наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор — дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.
Одно из помещений на предприятии арендовала компания «Пиро-Росс», которая производит пиротехнические изделия. В прокуратуре сообщили, что очаг взрыва был как раз на складе пиротехники. Но следователи прорабатывают разные версии, в том числе рассматривают, что это могла быть диверсия.