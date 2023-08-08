В России могут заблокировать миллионы сим-карт. Кого это коснется

— Подтвердить свои данные можно на «Госуслугах», есть возможность обратиться в магазин оператора, в абонентскую службу. Много способов, они достаточно простые, — говорит Эльдар Муртазин.



Кого это касается

Денис Кусков говорит, что речь преимущественно идет о клиентах с так называемыми серыми картами — теми, что не закреплены за конкретным человеком или зарегистрированные не на тех, кто ими пользуется.

