Зеленский высказался о переносе конфликта на территорию России: новости СВО за 7 августа

Поручителей погибших участников СВО хотят освободить от обязательств по кредитам

Несколько сенаторов во главе с Андреем Турчаком внесли в Госдуму проект закона, по которому от обязательств по кредитам освобождаются поручители погибших или тяжело раненных (ставших инвалидами I группы) участников СВО.



— Сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью. Но с поручительством по кредиту это не работает — при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследников, — пояснил Турчак.



Закон, по которому от кредитов освобождают погибших или ставших инвалидами I группы участников СВО, Владимир Путин подписал в октябре прошлого года. Кредиты в таких случаях должны закрываться за счет банков. Тот же закон позволяет мобилизованным, служащим по контракту и добровольцам получить кредитные каникулы.

