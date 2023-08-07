Мужчину мобилизовали, несмотря на бронь. В суде выяснилось, что всё законно

Имена участников судебного процесса изменены.



30 сентября 2022 года, вскоре после объявления частичной мобилизации, житель Сургута, назовем его Валерий Савельев, получил повестку в военкомат. Призывная комиссия определила, что Савельев к службе годен, присвоила ему категорию здоровья А, после чего мужчину направили в воинскую часть.



Савельев с заключением призывной комиссии был не согласен сразу по двум причинам. Во-первых, по его словам, в военкомате не было медобследования, никто не запросил и не изучал медицинские документы, несмотря на имеющуюся в анамнезе тяжелую травму головного мозга. Во-вторых, мобилизованный настаивал, что ему была положена отсрочка как забронированному предприятием «Сургутнефтегаз». В марте 2023 года Савельев подал иск к военкомату и призывной комиссии: он хотел, чтобы решение призывной комиссии от 11 октября отменили, а ему предоставили отсрочку.

