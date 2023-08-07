Мужчину мобилизовали, несмотря на бронь. В суде выяснилось, что всё законно

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Суды различных инстанций в России занимаются самыми разными делами из практически всех сфер жизни — от убийств и похищений людей до раздела имущества бывших супругов и споров соседей. Когда в 2022 году началась частичная мобилизация — в суды стали поступать дела, связанные и с ней тоже напрямую или косвенно. Например, в Свердловской области мужчина судился с коллегой, которая распространяла слухи, что он уклонист, а в Челябинской — суд рассматривал иск отца погибшего мобилизованного, который требовал лишить его мать, свою бывшую жену, всех выплат на сына. Сегодняшняя история про суд мобилизованного непосредственно с военкоматом не первая и вряд ли последняя, но интересная тем, что в ней есть мнение суда о так называемой брони — отсрочке для ценных специалистов.
Имена участников судебного процесса изменены.
30 сентября 2022 года, вскоре после объявления частичной мобилизации, житель Сургута, назовем его Валерий Савельев, получил повестку в военкомат. Призывная комиссия определила, что Савельев к службе годен, присвоила ему категорию здоровья А, после чего мужчину направили в воинскую часть.
Савельев с заключением призывной комиссии был не согласен сразу по двум причинам. Во-первых, по его словам, в военкомате не было медобследования, никто не запросил и не изучал медицинские документы, несмотря на имеющуюся в анамнезе тяжелую травму головного мозга. Во-вторых, мобилизованный настаивал, что ему была положена отсрочка как забронированному предприятием «Сургутнефтегаз». В марте 2023 года Савельев подал иск к военкомату и призывной комиссии: он хотел, чтобы решение призывной комиссии от 11 октября отменили, а ему предоставили отсрочку.
В суде Савельев объяснил, что с присвоенной категорией годности он не согласен не просто так: он обращался к неврологу военного госпиталя Омска из-за головных болей, тошноты и высокого давления. После дополнительного осмотра и МРТ врач выявил ряд нарушений, на основании чего ему была определена категория Б — ограниченно годен.
— Со слов врача-невролога, состояние его здоровья являлось пограничным между категориями Б и В, что дает ему право на отсрочку от призыва на военную службу, — говорится в решении Сургутского городского суда. — Полагает, его гражданские права нарушены, поскольку на заседание комиссии им было предоставлено достаточно информации для определения в отношении него категории годности В — ограниченно годен к военной службе, и принятия решения об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации.
Суд на это лаконично ответил, что закон не предусматривает «определение категории годности при призыве на военную службу по мобилизации». Категория годности была установлена ранее, если она с тех пор изменилась — нужно об этом заявить, предоставить документы и изъявить желание пройти освидетельствование для уточнения заболевания. В специальной книге медицинского учета граждан, призываемых (призванных) на военную службу по мобилизации и предъявивших жалобы на состояние здоровья, отметки о соответствующем заявлении Савельева не нашли, из чего суд сделал вывод, что жалоб не было. Если же Савельев хочет уточнить категорию годности, то он «не лишен возможности» это сделать без суда, предоставив все соответствующие медицинские документы в военную часть.
С бронью же вышло совсем странно. В документах суда сказано, что у Савельева есть справки из отдела кадров о том, что он включен в список граждан, пребывающих в запасе, работающих в управлении по переработке газа ПАО «Сургутнефтегаз», и ему полагалась отсрочка в соответствии со специальным перечнем должностей и профессий. Но представительница «Сургутнефтегаза» в суде заявила, что должность Савельева не предусматривает освобождение от призыва на военную службу.
В суде представительница «Сургутнефтегаза» объяснила, что после того как Савельеву пришла повестка, компания направила военкомату письмо с просьбой рассмотреть возможность аннулировать повестку и бронировать сотрудника. Из военкомата ответили, что оснований для аннулирования повестки нет, поскольку на момент вынесения постановления должность его в список граждан об отсрочке по мобилизации и в военное время не была включена. 12 октября Савельева мобилизовали, так что в повторный список бронированных, который компания подала в военкомат 20 октября, его уже не включали.
Выслушав всё это, суд встал на сторону военкомата — иск Валерия Савельева отклонили. Он попытался оспорить это решение, подав апелляцию.
Итог этой истории
В конце июля иск заново рассмотрел суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
В апелляционном определении краевого суда говорится, что у организаций есть специальные методические рекомендации, которые утверждены постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 5 июля 2017 года. Согласно этим рекомендациям, на забронированных граждан в организациях заполняются, а в военных комиссариатах муниципальных образований оформляются специальные удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и на военное время и извещения о зачислении на специальный воинский учет. После объявления мобилизации руководители организаций обязаны вручить забронированным сотрудникам удостоверения об отсрочке и сдать документы в военкомат, после чего на весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы.
— Как следует из материалов административного дела, указанные требования по бронированию [Савельева] выполнены не были, на специальный учет он поставлен не был, то есть фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала, — заключил суд.
Апелляционная инстанция полностью согласилась с первой, иск Савельева отклонили, но он еще может подать кассационную жалобу — на это есть полгода.
В апелляционном определении по этому делу есть уточнение, которое впоследствии вызвало много споров, не относящихся к делу героя этой истории. Там говорится, что «бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан». Суд ссылается в этом вопросе на постановление Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 5 июля 2017 года, которого нет в открытом доступе.
— Именно эта формулировка законной не является, — считает юрист Евгений Крылов. — Поскольку законом установлено, что если гражданин забронирован и при этом соблюден порядок бронирования, то это является основанием для предоставления отсрочки.
В законе о мобилизации и мобилизационной подготовке формулировка вполне однозначная: «граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на время предоставленной отсрочки». То есть если предприятие подало документы в правильном виде, то бронь вполне себе является основанием для отсрочки.
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Как бы там ни было, заключение суда на этом этапе не становится «общим правилом», на него нельзя ссылаться в аналогичных делах. А вот если дело дойдет до Верховного суда и эти аргументы там устоят, нижестоящие суды будут обязаны учитывать его мнение.