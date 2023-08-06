«Света, давай еще!»: мать двоих детей устроила стриптиз для незнакомцев и прославилась на всю Россию

Поначалу новая жизнь в Волгограде обустраивалась хорошо. Но потом произошла… любовь.



— Я, как человек очень влюбчивый, влюбилась в одного человека, — признается Светлана. — Мы с ним провели три дня. Он мне ничего не обещал, но были серьезные намеки. Я влюбилась. Потом он мне сказал: «Мне нужно уйти. Жди меня, не включай авиарежим, я за тобой приду». Я уже подумала, что всё хорошо, что мы вместе, уже бывшему мужу похвасталась, думала, что сейчас детей заберу сюда и всё пойдет.



Но не пошло. Возлюбленный перестал брать трубки, а на следующее утро героине ролика позвонила его девушка, которая сообщила, что они женятся и Светлане нужно забрать вещи.