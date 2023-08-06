«Света, давай еще!»: мать двоих детей устроила стриптиз для незнакомцев и прославилась на всю Россию

«Света, давай еще!»
В середине июля в соцсетях завирусилось видео, снятое в Волгограде. На кадрах женщина в спортивных штанах и футболке танцует стриптиз, явно отыгрывая на камеру. Она улыбается случайным свидетелям шоу, подпевает играющей музыке и танцует в обнаженном виде.
Причем очевидцы даже не пытаются прикрыть девушку, помочь ей, выяснить, что у нее случилось. Вместо этого окружающие снимают всё на видео и, напротив, призывают Свету продолжать.
— Света, давай еще! — кричат мужчины за кадром.
Как стало известно журналистам, героиней ролика стала
12 лет абьюзивного брака
Светлана Данилова родилась в Москве, но выросла в Волгограде. В возрасте
— Темой моей дипломной работы были «способы ведения информационной войны в соцсетях». Я, в принципе, подавала надежды, — рассказывает Светлана. — Но на втором курсе вышла замуж. У нас ничего не было. В дальнейшем начали что-то предпринимать, у нас был завод по пошиву одежды для собак. Какое-то время мы жили в Таиланде. Сейчас мой уже бывший муж — известный коммерсант в Москве. Продает на маркетплейсах стиральные капсулы.
В браке Светлана и ее супруг пробыли
— Я
У Светланы Даниловой есть лучшая подруга — Диана, с которой они вместе чуть ли не с колясок. Понимая всю тяжесть ситуации, в которой оказалась женщина, она без предупреждения приехала в Москву и сказала подруге: «Света, тебе нужно ехать в Волгоград. Ты там расцветешь».
Любовь, алкоголь и воры
— Я написала доверенность на маму, она с детьми сейчас в Москве, и поехала в Волгоград, — сообщила Светлана. — Здесь я решила вопрос с алиментами, подруга помогла наладить контакт с бывшим мужем, я взяла квартиру. Диана мне сказала: «Свет, у тебя всё получится».
Поначалу новая жизнь в Волгограде обустраивалась хорошо. Но потом произошла… любовь.
— Я, как человек очень влюбчивый, влюбилась в одного человека, — признается Светлана. — Мы с ним провели три дня. Он мне ничего не обещал, но были серьезные намеки. Я влюбилась. Потом он мне сказал: «Мне нужно уйти. Жди меня, не включай авиарежим, я за тобой приду». Я уже подумала, что всё хорошо, что мы вместе, уже бывшему мужу похвасталась, думала, что сейчас детей заберу сюда и всё пойдет.
Но не пошло. Возлюбленный перестал брать трубки, а на следующее утро героине ролика позвонила его девушка, которая сообщила, что они женятся и Светлане нужно забрать вещи.
— Они пришли вдвоем на встречу и отдали мне мой рюкзак. Я в тот день очень сильно расстроилась и прям при них начала говорить, что я о них думаю, — с грустью вспоминает Светлана Данилова. — Что я полюбила этого парня и всё такое. Это было очень больно. Уже вся разбитая, я пошла к подруге со своей сумочкой. Мне было так плохо, я немного выпила. Встретила знакомого, которого видела один раз. Он решил меня поддержать, а в итоге украл у меня сумку и исчез. Как точно это произошло, я не помню.
Светлана рассказала о трагедии Диане и написала заявление в полицию. Потом женщина продала ноутбук, и вместе с подругой они поехали покупать новый телефон, восстанавливать старую сим-карту.
— В тот же вечер я снова решила выпить, — рассказала Светлана. — Общалась с какими-то ребятами. Ко мне подсел парень неславянской внешности. Начал со мной говорить, купил мне пива. У меня начала кружиться голова. Я сказала, что пойду домой. Пришла домой, смотрю в сумку, а там нет этого телефона, который мы только что с подругой купили и для которого восстановили симку. Я выбегаю, у меня начинается какая-то паника, я начала всех расспрашивать. Потом они почему-то начали ржать надо мной, я сама начала смеяться. Я не понимала уже, что со мной происходит. Будто мне в пиво что-то подмешали. Я даже не помню, как танцевала.
— Позже приехала Росгвардия, вышли мужчины в касках, начали всех отгонять от меня и опрашивать, — рассказывает женщина. — Я им сказала, что у меня украли телефон, описала вора, они начали всех опрашивать, искали его. Потом росгвардейцы с автоматами отвезли меня домой, довели меня до комнаты, зашли со мной и сказали: «Светлана, мы всю ночь будем искать вора, если не найдем — напишите второе заявление о краже».
«Люди стали узнавать на улице»
Потом было утро, похмелье и… всероссийская известность. Светлана признается, что сначала даже не могла смотреть ролик и видеть себя в таком состоянии.
— На следующее утро я поняла, что потеряла всё, — утверждает женщина. — Как будто дети далеко, будто я ни с чем осталась, что мой бывший муж, возможно, потеряет ко мне доверие. Я весь день плакала и молила Бога, чтобы он дал мне возможность выйти из этого всего. И я раньше не хотела жить, а в тот момент поняла, что, наоборот, хочу. Мне всегда говорили, что я очень наивная и доверчивая, но я только сейчас поняла, насколько доброта и открытость меня сгубили.
Светлану Данилову начали узнавать на улице, и, что удивительно для нее, большинство незнакомцев поддержали женщину.
— Сначала кричали «Маша», а потом кто-то говорит: «Нет, это Света! Света!» А я уже иду и плачу, говорю: «Всё, не трогайте меня», — вспоминает наша героиня. — А тут какие-то нормальные ребята говорят: «Свет, не бойся, мы, наоборот, хотим тебя поддержать. Ты нормальная девчонка. Со всеми бывает. Ну сделали тебе такую подлянку. На свадьбах бывает такое…Ты просто не видела. Ты же никого не убила, никому не причинила вреда. Не было детей, была ночь, вокруг только взрослые люди. Они не имели права выкладывать видео с тобой». Бывший муж моей подруги Дианы — он чеченец, достаточно известный в районе. Я ему сказала: «Я тебя боюсь, ты меня, наверное, теперь камнями закидаешь». А он отвечает: «Нет, Света, это мы тебя теперь боимся. Но мы тебя поддерживаем».
Правда, нашлись и те, кто попытался затравить героиню ролика. Родные сначала отреагировали ужасно, но сейчас успокоились. Сосед сначала сказал Светлане, что больше не хочет с ней разговаривать, но затем пришел занять денег. Теперь общаются как раньше. К тому же, оказалось, что один из воров — его знакомый.
— Этот случай меня очень сильно задел, я не могла пройти мимо, не прокомментировать, остаться в тени, не загладить эту ситуацию, — признается Светлана Данилова. — Всё-таки я училась на журналистике и знаю, что информация — это одно из оружий, которое действует намного сильнее всего в мире. Две недели я была вообще без телефона, не заходила в соцсети, ходила в церковь, пыталась найти себя. Я очень люблю своих детей и хочу реабилитироваться в этом плане, как мать.
Сейчас женщина ходит с кнопочным телефоном и блокнотиком для записей. Светлана Данилова обустраивает новое жилье, мечтает найти работу по профессии — стать журналистом. Волгоградка надеется, что ее история станет примером для всех, кто опустил руки и не знает, как жить дальше.
По мнению психолога Эвелины Гаевской, Светлана могла находиться в состоянии аффекта. И самое грустное в этой ситуации — реакция окружающих.
— Видимо, был ряд событий, которые реально одно за другим, как говорят, «переполнили чашу». И последней каплей могло быть что угодно, — объяснила эксперт. — Не обязательно алкоголь или кража. Это могло запустить определенные психологические процессы. Всё это похоже на деятельность в состоянии аффекта. Проблема в том, что, когда мы видим на улице таких людей в состоянии аффекта, мы не всегда понимаем, что это проблемы у человека, мы не сочувствуем. Для меня эта ситуация выглядит очень неэтично, вот эти съемки в общественном месте. Вот я не понимаю, почему ей никто не помог? Почему никто не помог, когда она разводилась с мужем? Она одна осталась в чужом городе. Почему ей не помогли в других ситуациях? А люди вокруг стоят и снимают. Всё это очень грустно.
В то же время специалист уверена, что Светлана Данилова стоит на правильном пути.
— Ей сейчас нужна помощь, в том числе специалистов — психологов, — уверена Эвелина Гаевская. — Она пережила абьюзивные отношения, по сути, была унижена в социуме. Но, тем не менее, у меня вызывает большое уважение, как она действует сейчас — то, что она решила всё это проговорить еще раз, в том числе при помощи редакции. Обычно в таких ситуациях люди остаются со своей психотравмой один на один. Но назвать вещи своими именами, признаться себе в том, что произошло — это одна из верных методик, которые применяются в такие моменты.
С героями подобных роликов регулярно сталкиваются журналисты, а также продюсеры различных ток-шоу на федеральных телеканалах. По словам Марины, которая работает в этой сфере, такая «слава» может как помочь человеку, так и усложнить его жизнь.
— Порой люди сходят с ума, иногда им требуется психологическая помощь, — считает девушка. — В целом такая известность людям либо помогает, либо, напротив, становится еще хуже. Но в большинстве своем люди сейчас стараются этим пользоваться. Становятся блогерами и зарабатывают на этом деньги.
Марина на полном серьезе порекомендовала Светлане стать блогером.
— Я бы на месте героини ролика направила ситуацию в правильное русло — записала бы видео с объяснениями ситуации и выложила бы в Сеть. Кто-то поймет, кто-то нет, но стать блогером после такого — идеальная возможность, — добавила продюсер федерального телеканала. — Не вижу в этой ситуации ничего плохого. Это могло произойти с кем угодно. А любую плохую ситуацию всегда можно обернуть в свою пользу.