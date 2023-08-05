Регионам разрешили создавать вооруженные отряды: новости СВО за 4 августа

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Движение в порту Новороссийска запрещали на несколько часов, сейчас запрет снят. Власти пообещали усилить меры безопасности в акватории Сочи.

В Госдуме заявили, что мобилизацией не пахнет

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации не связан с подготовкой к новой волне мобилизации.



— Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и всё. Никакой новой мобилизацией и не пахнет, — заявил Картаполов.

