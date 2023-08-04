Навального отправили на 19 лет в колонию особого режима — что его там ждет

Те же, кто отбывает наказание в облегченных и обычных условиях, живут в общежитиях, имеют право тратить больше денег на предметы первой необходимости и продукты. Им разрешено больше свиданий, посылок и бандеролей в течение года.

Наиболее известных колоний особого режима в России семь: