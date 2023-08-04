Навального отправили на 19 лет в колонию особого режима — что его там ждет

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма. Если понятия «колония общего режима» и «колония строгого режима» более-менее на слуху, то по поводу особого режима возникают вопросы. В чём особенность таких колоний? Кто может туда попасть и можно ли как-то изменить свои условия в будущем?
Колонии строгого режима — это исправительные учреждения с самыми строгими условиями содержания. Согласно части 1 статьи 58 УК РФ, там отбывают наказание мужчины, осужденные пожизненно, а также особо опасные рецидивисты. Особо опасным рецидив считается в двух случаях:
- если человек совершил тяжкое преступление, за которое осужден к реальному лишению свободы, и ранее уже был аналогично осужден два раза;
- если человек совершил особо тяжкое преступление и ранее дважды был осужден за тяжкое преступление или единожды — за особо тяжкое.
Формально Алексей Навальный попадает под вторую категорию — год назад его осудили на девять лет за мошенничество и неуважение к суду, а до этого политик получил срок за хищение 55 миллионов рублей у компании «Ив Роше» (изначально наказание было условным, но впоследствии его заменили на реальный срок). Оба приговора относятся к категории тяжких преступлений.
В колониях особого режима есть разные условия содержания: облегченные, обычные и строгие. По словам юриста Андрея Конышева, Навальный будет отбывать наказание в строгих условиях содержания, поскольку ранее неоднократно получал административные взыскания в колонии.
— Под строгими условиями содержания подразумевается одно свидание в год, разрешены одна посылка или бандероль. Человеческими такие условия назвать вряд ли можно, — рассказал юрист. — Теоретически смягчить условия содержания можно, если он перекроет все взыскания, которые ему ранее вынесла администрация колонии. Для этого нужно набрать большое количество поощрений, которыми и перекроются взыскания — нарушения правил пребывания в колонии. Только тогда теоретически он сможет подать ходатайство на изменение типа на облегченные условия. Там заключенные содержатся уже не в камерах, а в бараках, количество свиданий и посылок увеличивается.
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, отбывающие наказание в строгих условиях находятся в камерах. Им разрешено следующее:
- ежемесячно тратить на продукты питания и предметы первой необходимости 6600 рублей (из средств, заработанных в период отбывания наказания, а также получаемых пенсий и социальных пособий);
- иметь два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года;
- получать одну посылку или передачу и одну бандероль в течение года;
- выходить на ежедневную прогулку на полтора часа. При хорошем поведении это время могут увеличить до трех часов.
Те же, кто отбывает наказание в облегченных и обычных условиях, живут в общежитиях, имеют право тратить больше денег на предметы первой необходимости и продукты. Им разрешено больше свиданий, посылок и бандеролей в течение года.
Наиболее известных колоний особого режима в России семь:
- «Черный дельфин» (Соль-Илецк, Оренбургская область);
- «Белый лебедь» (Соликамск, Пермский край);
- «Полярная сова» (Харп, Ямало-Ненецкий автономный округ);
- «Снежинка» (Эльбан, Хабаровский край);
- «Вологодский пятак» (Кирилло-Новоезерский монастырь, Белозерск, Вологодская область);
- Мордовская зона (Сосновка, Республика Мордовия);
- «Торбеевский централ» (Торбеево, Республика Мордовия).
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