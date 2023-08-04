В Киеве рассказали, во сколько обходится содержание ВСУ: новости СВО за 3 августа

ВСУ обходится бюджету Украины в 55 млрд долларов в год

Расходы на содержание Вооруженных сил Украины составляют около 54,7 млрд долларов в год. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.



— Фактически поддержка вооруженных сил стоит Украине около 2 трлн гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени, — передает слова Дениса Шмыгаля «Укринформ».



Он также отметил, что в обычное время доходная часть бюджета Украины составляла 35,5 млрд долларов. Сейчас Украина держится за счет поддержки от Запада, грантов и кредитов.

