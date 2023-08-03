За уклонение от мобилизации хотят ввести уголовное наказание

Кабмин поддержал законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Как сообщает ТАСС, автором инициативы выступил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Законопроект предлагает добавить соответствующую часть в статью об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
— Дополнение статьи 328 УК РФ частью третьей, предусмотренное пунктом 4 статьи 1 законопроекта, возражений не вызывает, — говорится в документе.
Сейчас закон, в который намерены внести изменения, предусматривает наказание за уклонение от призыва на военную службу (лишение свободы на срок до двух лет) и за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы (арест на срок до шести месяцев). Какое наказание будет грозить уклонистам от призыва на службу по мобилизации или в условиях военного времени, законопроект не уточняет.
Аналогичное предложение уже поступало в Госдуму в ноябре прошлого года. Тогда уклонистов предлагали штрафовать на сумму до 500 тысяч и лишать свободы на срок до
О завершении мобилизации 28 октября 2022 года на встрече с Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ.