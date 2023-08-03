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За уклонение от мобилизации хотят ввести уголовное наказание

Законопроект поддержали в правительстве

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Власти намерены ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени

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Кабмин поддержал законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени. Как сообщает ТАСС, автором инициативы выступил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Законопроект предлагает добавить соответствующую часть в статью об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

— Дополнение статьи 328 УК РФ частью третьей, предусмотренное пунктом 4 статьи 1 законопроекта, возражений не вызывает, — говорится в документе.

Сейчас закон, в который намерены внести изменения, предусматривает наказание за уклонение от призыва на военную службу (лишение свободы на срок до двух лет) и за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы (арест на срок до шести месяцев). Какое наказание будет грозить уклонистам от призыва на службу по мобилизации или в условиях военного времени, законопроект не уточняет.

Аналогичное предложение уже поступало в Госдуму в ноябре прошлого года. Тогда уклонистов предлагали штрафовать на сумму до 500 тысяч и лишать свободы на срок до 5 лет. Однако вскоре депутаты передумали, так как решили, что законопроект не актуален, потому что мобилизация была завершена.

О завершении мобилизации 28 октября 2022 года на встрече с Владимиром Путиным заявил министр обороны Сергей Шойгу. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, соответствующие телеграммы разослали в военкоматы.

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