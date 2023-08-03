За уклонение от мобилизации хотят ввести уголовное наказание

Сейчас закон, в который намерены внести изменения, предусматривает наказание за уклонение от призыва на военную службу (лишение свободы на срок до двух лет) и за уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы (арест на срок до шести месяцев). Какое наказание будет грозить уклонистам от призыва на службу по мобилизации или в условиях военного времени, законопроект не уточняет.