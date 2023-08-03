«Я чувствую себя Иисусом». Блогер-сыроед из России умерла в Малайзии — что известно о причинах ее смерти

39-летняя блогер-сыроед Жанна Самсонова, или Жанна Д’арт, как она сама называла себя в соцсетях, скончалась в Малайзии. Предположительная причина смерти — истощение или инфекция. Последние
В последний год Жанна работала в одном из сыроедческих кафе в Таиланде, мечтала однажды открыть свое собственное заведение где-нибудь в Азии, много рассказывала о пользе некоторых фруктов, обещала, что будет делать особенные смузи для всех посетителей. Также Жанна грезила написанием собственной книги с рецептами для сыроедов, а пока это оставалось большой мечтой, делилась видеорецептами в собственном блоге, который смотрели не только соотечественники, но и зарубежные пользователи.
Жанна любила свой нестандартный образ жизни, считала себя пришельцем с другой планеты, не похожей на других людей. Визиты на родину давались ей тяжело, она не могла подобрать себе питание, подолгу сидела лишь на ананасовом соке, писала, что ее образ жизни в России «не принят» и «считается ненормальным».
— Я чувствую себя Иисусом, которого не признали за его знания и распяли на кресте за то, что он нес людям знания и свет, — рассказывала она в своем блоге.
Друзья Жанны уже давно били тревогу из-за ее состояния. Но та отказывалась от помощи. В Малайзию она тоже поехала, чтобы пройти очищение организма. Мать Жанны, которая со дня на день ждала живую дочку у себя и внезапно узнала о ее смерти, была вынуждена самостоятельно разбираться с транспортировкой тела на родину.
— На Жанну было страшно смотреть, если честно, руки как у моей 12-летней сестренки были, тонюсенькие. Но она была очень веселая всегда, как ребенок радовалась, когда хвалили ее готовку, всё время куда-то бегала, фотографировала. Для человека такой комплекции она была очень подвижная и живая, — рассказала нашим коллегам из 116.RU знакомая Жанны из Таиланда, с которой они много общались в последнее время.
После смерти блогер внезапно стала популярна среди веганов со всего мира. На страницу женщины резко подписалось около 20 тысяч человек. И количество подписчиков продолжает расти. Для сравнения — на момент гибели и активного ведения блога Жанне удалось набрать менее