«Я чувствую себя Иисусом». Блогер-сыроед из России умерла в Малайзии — что известно о причинах ее смерти

В последний год Жанна работала в одном из сыроедческих кафе в Таиланде, мечтала однажды открыть свое собственное заведение где-нибудь в Азии, много рассказывала о пользе некоторых фруктов, обещала, что будет делать особенные смузи для всех посетителей. Также Жанна грезила написанием собственной книги с рецептами для сыроедов, а пока это оставалось большой мечтой, делилась видеорецептами в собственном блоге, который смотрели не только соотечественники, но и зарубежные пользователи.

Жанна любила свой нестандартный образ жизни, считала себя пришельцем с другой планеты, не похожей на других людей. Визиты на родину давались ей тяжело, она не могла подобрать себе питание, подолгу сидела лишь на ананасовом соке, писала, что ее образ жизни в России «не принят» и «считается ненормальным».