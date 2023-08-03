Многодетная семья уехала из Москвы в глухую деревню и открыла там ресторан, где подают сорняки с мясом

— Просто нравится вот здесь жить и не хочется никуда в другое место. Я думаю, что это просто любовь, наверно, — рассказывает глава многодетной семьи Борис Акимов.

В Переславле дети ходят в школу, и, по словам родителей, их образование стало лучше.