Многодетная семья уехала из Москвы в глухую деревню и открыла там ресторан, где подают сорняки с мясом

Супруги Борис Акимов и Ольга Стрижибикова несколько лет назад переехали из Москвы в деревню Княжево в Ярославской области. Когда-то дача стала для большой семьи полноценным домом и работой. В полузабытой деревне супруги открыли ферму и ресторан, где подают сорняки с мясом. Быт обустроили под себя: живут на родительском участке и постепенно выкупают соседние под огород, ферму и новые проекты. Как устроена сейчас их жизнь и на чем именно супруги зарабатывают — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
— Просто нравится вот здесь жить и не хочется никуда в другое место. Я думаю, что это просто любовь, наверно, — рассказывает глава многодетной семьи Борис Акимов.
В Переславле дети ходят в школу, и, по словам родителей, их образование стало лучше.
— Школа в Москве очень испортилась. Раньше она была достаточно симпатичной — школа с большими традициями, с углубленным изучением французского языка в центре города, — рассуждает Борис. — Там всё время ездили во Францию, еще что-то. Но потом вдруг началась эта реформа укрупнения школ, и всё испоганили: и образование, и дух школы себя изжил.
А по выходным они всей семьей работают в ресторане. Ольга — шеф-повар, в качестве помощников — ее дети. 19-летняя Варя отвечает за соцсети, 17-летний Петр — су-шеф, 14-летний Леша — тоже работает на кухне, а 8-летняя Марфа отвечает за хорошее настроение. Особенность ресторанчика заключается в том, что здесь готовят из того, что есть под рукой. Буквально предлагают гостям попробовать местность на вкус. Ферма приносит молочные продукты и мясо, также главные «поставщики» — свой огород и лес. Весной, к примеру, подают салаты из сорняков, летом — ягоды, овощи и фрукты, осенью — грибы. Ресторанчик работает как личное подсобное хозяйство, реализуя «излишки фермы».
— В законе ЛПХ есть лазейка, когда есть возможность реализовывать излишки производства на месте. Собственно, мы занимаемся тем, что реализуем излишки фермерского производства, а фермерское производство оформлено как личное приусадебное хозяйство. Мы прекрасно вписываемся с количеством животных, со всем-всем, — рассказала Ольга Стрижибикова.
Почитать большой репортаж из глухой деревеньки можно в большом репортаже наших коллег из 76.RU.