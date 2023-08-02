Хотела стать блогером, а оказалась за решеткой. История девушки, которая обчистила ювелирный на 12 млн рублей

История 22-летней продавщицы ювелирного салона из Уфы, которая похитила украшения на 12 миллионов рублей, прогремела на всю страну. По словам девушки, она пошла на преступление, поддавшись уговорам возлюбленного. Он вскружил ей голову, а потом пропал вместе с драгоценностями. Как ее поймали и куда делись украшения (их до сих пор не нашли) — историю громкого преступления и предательства смотрите в коротком видео наших коллег из UFA1.RU, которое опубликовано чуть выше.
Карина приехала в Уфу по предложению о работе, которую ей посоветовал новый знакомый. Согласно показаниям девушки, молодой человек убедил ее передавать ему сведения о ювелирцентре, а впоследствии уговорил похитить драгоценности и передать ему. После этого он исчез, а девушку задержала полиция, а вот ее «ухажер» и украшения до сих пор не найдены.
— Я очень сильно поддалась влиянию человека, поверила его словам, любовь и всё остальное, до конца не понимала, что происходит, — объясняла позже девушка.
Сейчас ей предъявлено обвинение по статье «Хищении имущества в особо крупном размере». Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание — 10 лет заключения. В конце июля материалы были направлены в суд.