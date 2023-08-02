Хотела стать блогером, а оказалась за решеткой. История девушки, которая обчистила ювелирный на 12 млн рублей

История 22-летней продавщицы ювелирного салона из Уфы, которая похитила украшения на 12 миллионов рублей, прогремела на всю страну. По словам девушки, она пошла на преступление, поддавшись уговорам возлюбленного. Он вскружил ей голову, а потом пропал вместе с драгоценностями. Как ее поймали и куда делись украшения (их до сих пор не нашли) — историю громкого преступления и предательства смотрите в коротком видео наших коллег из UFA1.RU, которое опубликовано чуть выше.