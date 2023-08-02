БПЛА вновь атаковали Москву — в Кремле назвали это «очевидной угрозой»: новости СВО за 1 августа

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 августа.



Беспилотники атаковали башни в «Москва-Сити»

Ночью 1 августа беспилотники вновь атаковали Москву. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, в результате пострадал один из этажей в башне «IQ-квартал».

— Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО, — заявил Сергей Собянин. — Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа.

