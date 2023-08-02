Яйца — 600 рублей, шаурма — 500: как живут и сколько зарабатывают на Чукотке

Жители Чукотки называют свою землю миром настоящих людей. А как может быть иначе, когда зимой наступает непрерывная полярная ночь и задувают пронизывающие метели. Настоящими местными здесь становятся, когда переживут зиму. А летом, когда удается подставить солнцу лицо и оголенные футболками руки, радуются нескольким теплым денькам. Путешествие на Чукотку — это новая серия нашего проекта «Открытка с Дальнего Востока».
Столица Чукотки — Ана́дырь, с ударением на вторую «а». Это самый восточный город России, где повсюду звучит голос чаек. На Чукотке расположен и самый северный город страны — Певек. Весь остальной мир для жителей региона — далекий «материк».
На Чукотке летом почти четыре месяца — белые ночи. В это время на улице совсем не темнеет, а на небе видны солнце и луна. Еще на Чукотке проходит меридиан, по которому обозначена международная линия перемены дат, так что именно здесь начинается новый день на Земле. Чукотка первой просыпается и начинает жить в суровом, но захватывающем своей уникальностью мире.
Самый яркий город России
Аэропорт расположен не в Анадыре, а в поселке Угольные Копи. Летом добраться до города можно на катере за полчаса. Билет стоит 200 рублей, но за место нужно побороться — за раз перевезут только 50 человек.
Попав в Анадырь, первое, на что обращаешь внимание, — фасады домов ярко раскрашены, а стены домов украшают муралы. Наверняка очень удобно говорить вместо адреса: «Я живу в доме с китом и белым медведем».
Гуляя по улице между такими домами, невольно улыбаешься и не можешь остановиться фотографировать. В городе спокойно, легко дышится пьянящим морским воздухом. Голоса чаек практически не умолкают, а яркие краски призваны согревать длинными и холодными зимами.
Из выдающихся сооружений в Анадыре нужно отметить Кафедральный собор — первый и единственный на Чукотке деревянный храм.
Исполняющий обязанности губернатора Владислав Кузнецов рассказал, что из-за того, что все материалы на Чукотку завозятся из других регионов, строительство новых домов занимает около 2–2,5 года. По этой причине жилья тут вводится мало, что ожидаемо влияет на стоимость квартир.
В Анадыре с 13 тысячами жителями средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составляет 192 тысячи рублей, в Чукотском районе округа — 100 тысяч рублей, в Билибинском районе — 55 тысяч рублей, в городе Певек — 105 тысяч рублей, в Эгвекиноте — 95 тысяч рублей, в Провидении — 53 тысячи рублей. Для сравнения: в Чите стоимость квадратного метра равняется 112,3 тысячи рублей, в Москве — 297,5 тысячи рублей, во Владивостоке — 158,8 тысячи рублей, в Хабаровске — 119,9 тысячи рублей (данные с сервиса «Домклик»).
Какие зарплаты
Чукотка, бесспорно, один из лидеров среди регионов России по уровню зарплат. Средний заработок жителей округа за первые четыре месяца 2023 года равнялся 148,3 тысячи рублей. Еще больше получают занятые в добыче полезных ископаемых — в среднем около 163,7 тысячи рублей; те, чья работа связана с обеспечением электричеством, газом или паром, зарабатывают около 196,7 тысячи рублей; страховщики и финансисты — около 216,5 тысячи рублей.
Добыча полезных ископаемых на Чукотке очень развита. Здесь в Билибинском районе расположена одна из богатейших в мире горнорудных провинций — Баимская медно-порфировая площадь. На территории рудной зоны выявлено 12 перспективных месторождений меди, а также золота и серебра. Месторождение было открыто в 1972 году, до 1984 года велись активные поисковые работы.
Средняя зарплата бюджетников следующая: врачи — 245,3 тысячи рублей, средний медперсонал –134,9 тысячи рублей, младший медперсонал — 119,8 тысячи рублей, работники детсадов — 105,2 тысячи рублей, учителя — 136,9 тысячи рублей, преподаватели — 162,8 тысячи рублей, соцработники — 131,3 тысячи рублей, работники культуры — 126,8 тысячи рублей.
Интернет добрался по дну моря
Чукотка долгое время оставалась единственным регионом России, где подключались к интернету не с помощью оптико-волоконной линии связи, а только через спутники, и только летом 2023 года компания «Ростелеком» проложила подводную оптическую линию связи «Петропавловск-Камчатский — Анадырь» по дну моря. Сейчас в Анадыре на подключение выстроилась очередь за скоростным интернетом.
Сколько стоят продукты
Приезжим стоит заходить в магазины и супермаркеты подготовленными — нужно держать в голове, что долгая доставка продуктов и бытовой химии на кораблях с ограниченным окном навигации для завоза — всего 2–4 месяца в году — прилично прибавляет к их стоимости.
Прожиточный минимум на душу населения здесь составляет
Правительство региона поддерживает предпринимателей — на Чукотке работают три преференциальных режима. При этом бизнесмены, которые хотят выращивать овощи либо уже занимаются этим, вносят существенный вклад в продовольственную безопасность региона.
Три таких тепличных хозяйства находятся в Анадыре. В одном из них в начале года построили новую теплицу для огурцов.
В школы, садики и магазины отсюда увозят около 95 тонн этих овощей. В планах — начать выращивать помидоры. Отдельно садят мелиссу, кинзу, базилик, укроп, салаты, петрушку и щавель.
Огромное значение для региона имеют птицефабрики и рыболовецкие производства. Куриные яйца в отдаленных селах Чукотки иногда становятся дефицитом, и цена за десяток достигает 600 рублей. Чтобы снять напряжение, строятся новые птицефабрики, а имеющиеся расширяют производство, увеличивая количество птиц.
Рыболовецкая компания в селе Тавайваам в путину (сезон, в течение которого проводится интенсивный лов рыбы. — Прим. авт.) ловит около 700 тонн кеты и горбуши. Рыба начинает идти примерно с середины июля до 20-х чисел августа — в это время работа ведется круглосуточно в две смены: рыбу ловят, разделывают, замораживают, некоторую коптят и солят. Около 60 тонн оставляют для продажи на Чукотке, остальное продают во Владивосток, Красноярск и Новосибирск.
Чукотская кета заходит в воды Чукотки на нерест и ценится больше другой, потому что она более жирная и крупная.
Для такой работы из разных регионов страны привозят порядка 160–170 человек — обработчиков и рыбаков. Зарплата у них сдельная: у рыбаков зависит от количества выловленной рыбы, у остальных — от веса замороженного улова. В среднем за 1,5 месяца можно заработать от 80 до 150 тысяч рублей.
Уха и песни в День рыбака
Такой регион, как Чукотка, конечно, крепко связан с рыбалкой — это и пропитание, и традиционный уклад жизни. Местные жители живут по природе и зависят от нее. Поэтому неудивительно, что один из важнейших праздников здесь — День рыбака 9 июля.
В этом году празднование прошло в селе Тавайваам. Зрителей ждало выступление по мотивам мультика «Летучий корабль» (0+).
На празднике всех угощали наваристой ухой, сваренной на костре. Ее запах собирал около котелка длинную очередь.
Затем сытых зрителей развлекали традиционными песнями, танцами и спортивными состязаниями.
Белые медведи и резные кости
В музейном центре «Наследие Чукотки» в Анадыре первый этаж посвящен белому медведю — одному из главных жителей животного мира региона.
Миграция белого медведя наглядно показана на интерактивной карте.
Лежа на мягком диване, посетители смотрят фильм с трогательными кадрами из медвежьей жизни.
На другом стенде предлагается прочитать краткую информацию о том, как живут белые медведи, чем питаются и как растят малышей, как устроено их тело. Одним из откровений для меня стало то, что кожа у белых медведей черная.
Вторая часть экспозиции посвящена традиционному быту и искусству арктических народов — резьбе и гравировке по кости полярных животных. Когда-то косторезное искусство было распространено по всему Северу, но сейчас оно существует лишь в нескольких ареалах на Аляске, в Якутии, а также на Чукотке. Крупнейшим центром косторезного искусства Чукотского полуострова является Уэлен — поселок морских зверобоев и оленеводов, расположенный неподалеку от мыса Дежнева, где соединяются воды Ледовитого и Тихого океанов.
Есть в музее несколько чучел животных и скелет моржа.
Остальные экспонаты — часть традиционного быта жителей региона: одежда, орудия охоты.
Такое разное море
Погода на Чукотке за четыре июльских дня менялась от дождливо-пасмурной с температурой около 10 градусов тепла до солнечных и согревающих 16 градусов. При этом всегда к себе притягивает море.
Путешествие на Чукотку — гарантированный выход из зоны комфорта, сулящий разрушение стереотипов и новые знания о далеком уголке родной страны. Без сомнения, совершивший этот путь приобщится к удивительной природе и старинным традициям народов Севера.