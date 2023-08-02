Яйца — 600 рублей, шаурма — 500: как живут и сколько зарабатывают на Чукотке

Какие зарплаты

Чукотка, бесспорно, один из лидеров среди регионов России по уровню зарплат. Средний заработок жителей округа за первые четыре месяца 2023 года равнялся 148,3 тысячи рублей. Еще больше получают занятые в добыче полезных ископаемых — в среднем около 163,7 тысячи рублей; те, чья работа связана с обеспечением электричеством, газом или паром, зарабатывают около 196,7 тысячи рублей; страховщики и финансисты — около 216,5 тысячи рублей.

Добыча полезных ископаемых на Чукотке очень развита. Здесь в Билибинском районе расположена одна из богатейших в мире горнорудных провинций — Баимская медно-порфировая площадь. На территории рудной зоны выявлено 12 перспективных месторождений меди, а также золота и серебра. Месторождение было открыто в 1972 году, до 1984 года велись активные поисковые работы.

Средняя зарплата бюджетников следующая: врачи — 245,3 тысячи рублей, средний медперсонал –134,9 тысячи рублей, младший медперсонал — 119,8 тысячи рублей, работники детсадов — 105,2 тысячи рублей, учителя — 136,9 тысячи рублей, преподаватели — 162,8 тысячи рублей, соцработники — 131,3 тысячи рублей, работники культуры — 126,8 тысячи рублей.