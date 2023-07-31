На пляже турецкого курорта нашли 28 неразорвавшихся мин



Тогда же ФСБ России сообщала, что после начала спецоперации украинские военно-морские силы установили у своих черноморских портов свыше 400 мин. Спецслужба сообщала, что часть этих снарядов оторвались от якорей из-за непогоды, и теперь мины дрейфуют под воздействием ветра и морских течений. Таким образом мины могут попасть в Босфор и Средиземное море, предупреждали в ФСБ.