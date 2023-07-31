На пляже турецкого курорта нашли 28 неразорвавшихся мин

На турецком курорте Шиле в окрестностях Стамбула закрыли пляж Софулар после того, как на нём обнаружили три десятка неразорвавшихся мин. Турецкое издание Cumhuriyet сообщает, что их заметил местный житель, который отправился на пляж, чтобы искупаться. На место происшествия направились подразделения жандармерии и пожарной охраны.
— 30 июля в 10:00 по местному времени в ходе погружения водолазов было обнаружено не менее 28 боеприпасов, из них 8 были доставлены на берег для последующего уничтожения, — цитирует телеканал NTV заявление властей провинции.
Отмечается, что снаряды будут обезврежены 1 или 2 августа. Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.
В марте 2022 года морскую мину нашли недалеко от берега возле турецкого города Игнеада. Об этом сообщало Минобороны Турции в своем аккаунте в твиттере. На место происшествия перебросили команды подводной обороны (SAS), которые нейтрализовали снаряд. Как сообщал РБК, за два дня до этого, 26 марта, предмет, «похожий на мину», нашли в прибрежной зоне Босфорского пролива. Из-за этого Турция перекрыла движение по проливу и направила к нему силы подводной обороны страны, чтобы обезвредить. Власти страны после этого инцидента запретили ночную рыбную ловлю в водах Черного моря между Болгарией и Кефкеном, чтобы обезопасить рыбацкие суда.
Тогда же ФСБ России сообщала, что после начала спецоперации украинские военно-морские силы установили у своих черноморских портов свыше 400 мин. Спецслужба сообщала, что часть этих снарядов оторвались от якорей из-за непогоды, и теперь мины дрейфуют под воздействием ветра и морских течений. Таким образом мины могут попасть в Босфор и Средиземное море, предупреждали в ФСБ.