Штрафы за неявку в военкомат вырастут до 30 тысяч — закон одобрил президент

В закон о воинской службе за последнее время внесли множество изменений. Сначала военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, потом передумали и решили, что запрет должен действовать сразу после публикации повестки в специальном реестре. Призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ.



Для тех, кто по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, так и не пришел в военкомат, ввели дополнительные ограничения — запрет на регистрацию ИП и самозанятости, недвижимости и транспортных средств. Кроме того, тем, кто не явился в военкомат, не будут выдавать водительские права и кредиты.

