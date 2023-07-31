Штрафы за неявку в военкомат вырастут до 30 тысяч — закон одобрил президент

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о воинской службе, которые увеличивают штрафы за неявку в военкомат по повестке. Соответствущий документ опубликован на портале правовой информации.
За неявку без уважительной причины теперь будут штрафовать на сумму от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (раньше эта сумма составляла максимум 3 тысячи рублей). Другие штрафы изменились следующим образом:
- утрата или порча военного билета — от 3 до 5 тысяч рублей;
- несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, сведений о переезде, неподтвержденных регистраций — от 1 до 5 тысяч рублей;
- несообщение сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев либо неявка в военный комиссариат в установленный срок — от 5 до 15 тысяч рублей;
- несообщение о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства или месту пребывания, — от 10 до 20 тысяч рублей;
- уклонение от медосвидетельствования (обследования по направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследования по направлению призывной комиссии) — от 15 до 25 тысяч рублей.
Остальные штрафы, включая наказания для должностных и юридических лиц, оставлены без изменений относительно законопроекта. Поправки вступают в силу 1 октября.
В закон о воинской службе за последнее время внесли множество изменений. Сначала военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, потом передумали и решили, что запрет должен действовать сразу после публикации повестки в специальном реестре. Призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ.
Для тех, кто по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, так и не пришел в военкомат, ввели дополнительные ограничения — запрет на регистрацию ИП и самозанятости, недвижимости и транспортных средств. Кроме того, тем, кто не явился в военкомат, не будут выдавать водительские права и кредиты.
Изменился верхний предел призывного возраста срочной службы — с 27 до 30 лет. Нижнюю планку тоже хотели повысить, с 18 лет до 21 года. Но передумали — глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, поскольку «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
В апреле Госдума приняла закон, который разрешает отправлять повестки и заказными письмами, и на «Госуслуги», и посредством внесения в специальный электронный реестр. В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальном реестре повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.
Ранее мы подробно рассказывали обо всех изменениях, которые претерпел закон о воинской службе за последний год.