Повестки будут присылать по-новому: правительство утвердило правила

Правительство утвердило новые правила воинского учета — подготовленные ранее Министерством обороны изменения в Положение о призыве на военную службу. Среди изменений — электронные повестки, воинский учет через «Госуслуги», единый реестр военнообязанных и ограничения для уклонистов.
— Они (изменения. — Прим. ред.) предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета, — цитирует РИА Новости сообщение правительства.
Традиционные способы оповещения сохраняются — это бумажные повестки и работодатель. Наряду с ними будут вводить оповещения заказными письмами, кроме того, повестки будут дублироваться в электронном виде. Электронные повестки считаются врученными с момента размещения в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Основные изменения ранее уже были прописаны в законе, а постановление корректирует документы в соответствии с изменениями законодательства. А законодательство, касающееся военной службы, за последний год сильно изменилось: депутаты Госдумы подняли верхние планки призывного возраста и возраста пребывания в запасе, внесли в Уголовный кодекс понятие «мобилизация», изменили наказание для уклонистов. Ранее мы подробно рассказывали об основных изменениях в законах, касающихся армии и военной службы.