В Африке откроют филиалы российских вузов: Путин выступает на саммите «Россия — Африка»

Тем временем Африканский союз решительно осуждает мятеж в Нигере и требует немедленного освобождения президента. Об этом заявил председатель союза Азали Ассумани.
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Главные тезисы из выступления Путина
Пока слово на заседании взяли африканские партнёры, выделим главное из выступления президента:
- российско-африканский товарооборот составил 18 миллиардов долларов, это результат саммита в Сочи;
- более половины российских поставок в Африку — машины и оборудование, химия и продовольствие;
- страны Запада чинят препятствия поставкам зерна и удобрений, при этом «лицемерно обвиняя» Россию в мировом продовольственном кризисе;
- за год зерновой сделки с Украины вышло 32,8 миллиона тонн грузов, более 70% поступило в богатые страны. На беднейшие страны Африки ушло менее 1 миллиона тонн грузов по зерновой сделке, ни одно из условий РФ по зерновой сделке выполнено не было;
- Россия готова направить зерно нуждающимся странам Африки безвозмездно, с учетом ожидаемого рекордного урожая;
- Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Cомали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна;
- Россия может предоставить Африке не имеющие аналогов в мире технологии неэнергетического применения мирного атома, в том числе в медицине;
- Россия надеется в ближайшее время запустить индустриальную зону близ Суэцкого канала в Египте — планируется, что выпущенная там продукция будет экспортироваться во все страны Африки;
- Россия готова развивать финансовые инфраструктуры Африки, в том числе подключать их к российской системе платежей;
- транспортный коридор Север — Юг позволит наладить удобные поставки товаров в Африку и обратно;
- Россия готова расширять в Африке сеть российских торговых представительств;
- Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов;
- стоит изучить возможность открытия в Африке школ с изучением предметов на русском языке;
- Россия поставит 10 мобильных лабораторий и подготовит сотни специалистов в рамках совместной с Африкой программы борьбы с инфекциями;
- ведется работа по открытию в Африке представительств ведущих российских СМИ.
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В заключение Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшем разностороннем сотрудничестве со всеми странами Африки.
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Россия намерена сотрудничать с африканскими странами и в сфере массовых коммуникаций: например, в обмене контентом, открытии представительств российских СМИ в Африке.
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С каждым годом между Россией и Африкой становится всё больше молодёжных обменов, отметил президент. Поддерживаются связи с африканцами, получившими образование в России.
— Хотелось бы пригласить африканских студентов в марте 2024 года на всемирный фестиваль молодёжи в Сочи. Это масштабный форум, который соберёт представителей из более чем 180 стран мира, — заявил Путин.
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Россия одной из первых пришла на помощь африканским странам во время пандемии коронавируса, напомнил президент.
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Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка.
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Традиционной областью российско-африканского взаимодействия была и остаётся подготовка квалифицированных кадров, говорит Путин. Квота на обучение для африканцев за три года увеличилась в 2,5 раза. В планах — открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов.
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Сегодня Путин проведёт рабочий ланч с главами африканских государств, прибывшими на форум, а также с их делегациями.
— Такое комплексное взаимодействие поможет качественно и количественно нарастить экономические связи с Африкой, — отметил президент.
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Открытие российского транспортного логистического центра в одном из африканских портов было бы «хорошим делом», заявил Путин. По его словам, надо развивать транспортную связь с Африкой, чтобы местные товары могли попасть в Россию.
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Россия готова работать с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры.
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В ближайшее время в Египте в районе Суэцкого канала собираются запустить российскую индустриальную зону. Выпущенные там товары, по словам Путина, планируется распространять по всей Африке.
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Путин рассказал, что обсуждал с африканскими коллегами передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. По его словам, африканские страны могут сами стать производителями продовольствия и даже экспортерами.
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Многие российские компании занимаются освоением нефтегазовых месторождений в странах Африки, отметил президент. «Росатом» ведёт строительство АЭС в Египте.
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По словам Путина, Россия будет и далее, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы.
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Россия готова сотрудничать со странами Африки и в сферах энергетики.
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В ближайшие три-четыре месяца Россия безвозмездно передаст Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, заявил Владимир Путин, добавив, что Россия также обеспечит бесплатную доставку этой продукции потребителям.
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Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, и назвал «заботу» об Африке с их стороны пустыми разговорами.
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О зерновой сделке
За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступило в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС. Президент отдельно отметил, что страны Запада чинят препятствия Москве в поставках зерновых в страны Африки. По его словам, Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку.
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Путин отметил, что российско-африканский товарооборот составил 18 миллиардов долларов — это результат саммита в Сочи.
— Потенциал Африки всем очевиден, рост ВВП стран континента превышает среднемировые. Более половины российских поставок в Африку — машины и оборудование, химия и продовольствие, — говорит президент.
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Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия для африканских стран. По словам Путина, в 2022 году продуктовый экспорт российских товаров в Африку составил 4,7 миллиарда долларов.
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Россия искренне заинтересована в налаживании различных связей с Африкой, отмечает Путин.
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Потенциал Африки всем очевиден — средний рост ВВП континента 4-4,5%, население растёт быстрее, чем ожидается.
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Путин говорит, что главный ориентир — укрепление благосостояния «наших граждан» и решение текущих проблем.
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Вместе с Путиным — главы африканских стран и патриарх Кирилл.
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Начало выступления
Модератор встречи предоставляет слово Путину.
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Президент выступит на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».
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