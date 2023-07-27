В Африке откроют филиалы российских вузов: Путин выступает на саммите «Россия — Африка»

С каждым годом между Россией и Африкой становится всё больше молодёжных обменов, отметил президент. Поддерживаются связи с африканцами, получившими образование в России.

— Хотелось бы пригласить африканских студентов в марте 2024 года на всемирный фестиваль молодёжи в Сочи. Это масштабный форум, который соберёт представителей из более чем 180 стран мира, — заявил Путин.