«Живем ради памятников»: скандал из-за «Родины-матери». Жители города-героя требуют наказать чиновников, испортивших имидж монумента

— Я бы хотела прокомментировать инцидент, который произошел на днях с дальнейшей его публикацией в интернет-пабликах. Я ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами ВОВ, — утверждает девушка. — Я прекрасно вас понимаю, потому что моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага.





Девушка уверяла, что она патриотична и очень любит свою страну.



— Мне бы хотелось искренне извиниться за истории, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего, — добавила Алена Агафонова. — Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история. Впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло.

