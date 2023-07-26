«Живем ради памятников»: скандал из-за «Родины-матери». Жители города-героя требуют наказать чиновников, испортивших имидж монумента

В Волгограде разгорелся скандал из-за того, что блогер из Самары записала видео возле монумента «Родина-мать», которое быстро оказалось в поле зрения следственных и правоохранительных органов. Девушка повалялась на траве у Мамаева кургана и якобы «пощекотала соски» «Родине-матери». Было возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал отдать его в Следственный комитет. А вот волгоградцы не все поддержали правоохранителей, некоторые горожане поддержали девушку, заявив, что если посмотреть, то весь Волгоград — «одно большое кладбище». Подробности — в материале V1.RU.
«Гедонист в чистом виде, PR-менеджер и создатель магазина украшений»
Алена Агафонова из Самары опубликовала в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) сторис, на которых продемонстрировала прогулку по Мамаеву кургану Волгограда. На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент «Родина-мать зовет!», затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто «щекотать» его, издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию.
В соцсетях Алена Агафонова подписывает себя «гедонистом в чистом виде», PR-менеджером и основателем магазина украшений.
Ролик после всего случившегося и последствий девушка удалила, но поздно. Видео уже разошлось по многочисленным каналам. За него девушка извинилась, правда, уже позже, когда стало известно о возбуждении уголовного дела.
— Я бы хотела прокомментировать инцидент, который произошел на днях с дальнейшей его публикацией в интернет-пабликах. Я ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами ВОВ, — утверждает девушка. — Я прекрасно вас понимаю, потому что моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага.
Девушка уверяла, что она патриотична и очень любит свою страну.
— Мне бы хотелось искренне извиниться за истории, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего, — добавила Алена Агафонова. — Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история. Впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло.
«Потребовал передать дело в Следственный комитет»
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, по факту случившегося ранее было возбуждено уголовное дело.
— Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары, — сообщили в надзорном органе. — Женщина подозревается в совершении преступления по статье «Осквернение мест захоронения» УК РФ. Как следует из материалов уголовного дела, 21 июля подозреваемая, находясь на месте захоронения на территории объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане» совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет.
24 июля, в пресс-службе Следственного комитета России сообщили о том, что Александр Бастрыкин потребовал передать в СК расследование дела.
— В социальных сетях распространено видео, на котором девушка осуществляла противоправные действия в местах захоронения на объекте культурного наследия — Мамаевом кургане. Органами полиции по данному факту расследуется уголовное дело. Следственные органы СК России по Волгоградской области ходатайствуют о передаче уголовного дела из органов полиции в свое производство. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ситуации, — рассказали в Следственном комитете.
«Живем ради памятников, а не для людей»
В комментариях читатели V1.RU разделились на два противоборствующих лагеря. Часть волгоградцев потребовала жестко наказать блогершу, а вторая часть возмутилась тем, что в Волгограде невозможно жить.
— Она не выкладывала на общее обозрение, она выложила в запрещенной в России соцсети. И вопрос тут в том, что делают патриоты земли русской в запрещенной в РФ соцсети? Сидите в «Одноклассниках» и «контакте» и наслаждайтесь патриотизмом. Какие проблемы? — пишут волгоградцы в комментариях под публикацией.
Некоторые горожане считают, что весь Волгоград превратили в один большой памятник, и вспомнили даже про скандал с Ольгой Бузовой, выложившей фото на фоне собора Александра Невского.
— В городе скоро будет невозможно сфоткаться, чтобы сзади не маячил памятник или купола. Живем ради памятников, а не для людей. Превратили город в один мемориал, — пишут волгоградцы. — У нас весь город — одна сплошная могила. Нам не жить, не смеяться, не радоваться, одергивать детей и бесконечно прибывать в трауре?
А вот некоторые комментаторы нашли проблему в воспитании.
— Когда это место единственное, где люди чтят память, молчат, потому что это место скорби, а другие извращаются и хохочут, извините, то это никому нормальному не понравится! И дело здесь не в чокнутом патриотизме, а в элементарном понимании, что норма, а что нет! Неужели и это сложно понять? Когда на могиле вашего родственника будут хохотать и глумиться, вам будет приятно? А это общая могила — особенное место, где есть элементарные правила поведения! Этому учат родители в первую очередь...
Еще часть волгоградцев обратила внимание на бесконечные закрытые шоу на Мамаевом кургане. Последнее из них прошло на главной высоте России только недавно — вход на мемориал закрыли из-за съезда школьников-патриотов.
— Лучше оштрафуйте и посадите чиновников, которые устраивают все эти шоу на Мамаевом кургане! Другое дело — когда чиновники там закрытые концерты устраивают и всякие световые шоу — это уже осознанное и целенаправленное глумление над, без преувеличения, мировой святыней! — пишут горожане.
Политолог Вадим Шумилин в свою очередь поддержал волгоградцев в вопросе отношения чиновников к монументу.
— Девица из Самары — крайний, но совсем не единственный пример того, как туристы ведут себя на Мамаевом кургане, мягко говоря, несообразно. Веселятся и ликуют, фотографируются в игривых позах, делают вид, что держат Родину-мать в ладони, как жених невесту в старых свадебных видеошедеврах. Увы, удивляться нечему. Когда «Родина-мать» украшает собой сувенирную посуду да открывалки с брелоками. Когда Мамаев курган подается не как огромное воинское кладбище, место скорби, напоминание о цене победы и сути войны, а как туристический аттракцион, архитектурная достопримечательность, в которой лишь размер имеет значение, — пишут Вадим. — Когда неравнодушные люди в самом Волгограде вот уж который год норовят прилепить к нему наклейку «бренд региона», когда на нем проводятся шумные концерты с лазерными шоу. Тогда у многих сограждан, не обремененных умом, образованием и воображением, просто не хватает тяму догадаться самостоятельно, как вести себя на кургане и почему нельзя «лапать» «Родину».
Закрытые концерты на Мамаевом кургане стали проводить с 2020 года. Тогда, в разгар пандемии коронавируса, на главной высоте России устроили целое шоу с участием многочисленных звезд и телеведущих, актеров и певцов. В 2021 году Мамаев Курган на 9 Мая тоже закрыли, но в этот раз на концерт пригласили только бюджетников и врачей. В 2022 году на 9 Мая провели открытый концерт и не на Мамаевом кургане. В этом году Мамаев курган закрывали уже два раза. Первый — ради полицейских, второй ради патриотичной молодежи и студентов.