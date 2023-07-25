Туристам, едущим в Крым, назвали города, которые лучше не посещать: новости СВО за 24 июля

Дроны атаковали Москву и Крым

Этим утром Москву атаковали дроны. Удары БПЛА были зафиксированы по двум нежилым зданиям в четыре утра. Один из беспилотников попал в высотку бизнес-центра на проспекте Лихачева, второй — в здание на Комсомольском проспекте, 17 .



— Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, — заявил Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

