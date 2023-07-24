В Кремле прокомментировали утренние удары по Москве и Крыму

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал утренние удары беспилотников по Москве и Крыму. По его словам, все беспилотники, атаковавшие Москву, были нейтрализованы, «соответствующие меры принимаются», а в Крыму из-за участившихся попыток атак украинских дронов «все службы, обеспечивающие безопасность, начеку».
Кроме того, пресс-секретаря президента спросили, будет ли ответ России на атаку украинских беспилотников на Москву.
— Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и ее цели должны быть достигнуты, — ответил Песков.
Он также отметил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, и это «требует постоянной повышенной готовности».
О том, что беспилотники атаковали Москву, утром 24 июля заявил мэр столицы Сергей Собянин.
— Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, — написал Собянин у себя в телеграм-канале.
Один из БПЛА попал в высотку бизнес-центра на проспекте Лихачева, еще один — в здание на Комсомольском проспекте, 17. Из-за ЧП в Москве временно перекрывали движение около этих зданий, а часть рейсов в аэропорт Внуково перенаправили в другие аэропорты.
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Практически одновременно с этим стало известно о том, что 17 беспилотников атаковали Крым. По словам главы республики Сергея Аксенова, 11 БПЛА «сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ», по информации Минобороны, «14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ», еще три уничтожили средствами противовоздушной обороны.
Песков также прокомментировал обстрел военкоров в зоне спецоперации, который произошел в минувшие выходные. Дмитрий Песков назвал его «сознательной атакой на журналистов, ответственность за которую полностью лежит на киевском режиме».