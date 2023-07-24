Путин повысил предельный возраст запасников

Президент России подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.
Также закон увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60. Для тех, кто имеет иные звания, предельный возраст пребывания в запасе увеличивается сразу на 10 лет — до 55 вместо 45. Для высших офицеров предельный возраст сохраняется на уровне 65 (первый разряд) и 70 лет (второй разряд).
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. То есть военнообязанные, достигшие до
Также документ предусматривает переходный период до
С 1 января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе до 55 лет.
Проект закона, который подписал сегодня Владимир Путин, в ноябре 2022 года в Госдуму внесли депутаты во главе с председателем оборонного комитета Андреем Картаполовым. В изначальном варианте документ предполагал, что срочники и запасники смогут заключить контракт с Минобороны и участвовать в военных операциях за пределами страны. Ко второму чтению в нем появилась графа о повышении на