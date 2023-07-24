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Путин повысил предельный возраст запасников

Старшие офицеры теперь будут в мобилизационном резерве до 65 лет

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С 1 января 2024 года предельный возраст призывников будут считать по-новому

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Президент России подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

Также закон увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших — 60. Для тех, кто имеет иные звания, предельный возраст пребывания в запасе увеличивается сразу на 10 лет — до 55 вместо 45. Для высших офицеров предельный возраст сохраняется на уровне 65 (первый разряд) и 70 лет (второй разряд).

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. То есть военнообязанные, достигшие до 1 января 2024 года предельного возраста пребывания в запасе, который действовал до принятия закона, смогут уйти в отставку по старым правилам.

Также документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы запасники могли поэтапно переводиться в отставку. К примеру, те, кому в 2024 году исполнится 50 лет, будут пребывать в запасе до 51 года, те, кому 50 лет исполнится в 2025 году, — до 52 лет, кто отметит 50-летие в 2026 году, будут числиться в запасе до 53 лет, а если военнообязанному 50 исполнится в 2027 году, он будет в запасе до 54 лет.

С 1 января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе до 55 лет.

Проект закона, который подписал сегодня Владимир Путин, в ноябре 2022 года в Госдуму внесли депутаты во главе с председателем оборонного комитета Андреем Картаполовым. В изначальном варианте документ предполагал, что срочники и запасники смогут заключить контракт с Минобороны и участвовать в военных операциях за пределами страны. Ко второму чтению в нем появилась графа о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе. Поправки касались солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, предлагали повысить до 40 лет, ко второму — до 50, к третьему — до 55 лет. Госдума одобрила законопроект в середине июля.

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