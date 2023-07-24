Путин повысил предельный возраст запасников

Также документ предусматривает переходный период до 1 января 2028 года, чтобы запасники могли поэтапно переводиться в отставку. К примеру, те, кому в 2024 году исполнится 50 лет, будут пребывать в запасе до 51 года, те, кому 50 лет исполнится в 2025 году, — до 52 лет, кто отметит 50-летие в 2026 году, будут числиться в запасе до 53 лет, а если военнообязанному 50 исполнится в 2027 году, он будет в запасе до 54 лет.

С 1 января 2028 года все граждане, имеющие воинские звания рядовых, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, будут пребывать в запасе до 55 лет.