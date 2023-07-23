Не могли поймать 12 лет. История таинственного насильника по кличке Форточник — он проникал в квартиры через окна

Суд назначил Коротину наказание в виде лишения свободы на 12,5 года в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, преступника обязали выплатить его несовершеннолетней жертве компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

