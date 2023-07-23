Не могли поймать 12 лет. История таинственного насильника по кличке Форточник — он проникал в квартиры через окна

Неуловимый преступник по прозвищу Форточник несколько лет держал в страхе весь Омск — мужчина через окна проникал в квартиры и насиловал одиноких женщин. Поймали его только в 2022 году, а приговор вынесли в июле 2023-го. Как вычислили насильника и почему его так долго искали — смотрите в коротком видео чуть выше.
Мужчина орудовал с 2010 по 2012 год. Заглядывал в окна на первых этажах, изучал потенциальных жертв, их поведение, планировку квартиры. Готовился основательно — знал даже расположение выключателей света. Когда жертва оставалась в квартире одна — влезал в форточку, за что и получил свое прозвище, и насиловал.
За это время жертвами маньяка стали семь девушек, в том числе одна несовершеннолетняя.
Форточника не могли поймать 12 лет. Попался он в сентябре 2022 года на краже из сейфа одной из омских компаний. Частички пота, оставленные на месте преступником, совпали с геномом неуловимого насильника.
Суд назначил Коротину наказание в виде лишения свободы на 12,5 года в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, преступника обязали выплатить его несовершеннолетней жертве компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.