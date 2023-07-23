По группе российских журналистов нанесли артиллерийский удар — эта и другие новости СВО за 22 июля

Атаки ВСУ

Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По предварительной информации, пострадавших нет.



— В результате атаки вражеского беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, — пишет Аксенов в своем телеграм-канале. — Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.



Также Аксенов заявил, что движение по Крымской железной дороге остановлено. Власти надеются, что последствия ЧП удастся устранить в сжатые сроки.