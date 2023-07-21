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Ели сырую рыбу: в Тихом океане спасли дрейфовавших там три месяца австралийца и дворняжку

На суше мужчине пришлось проститься со своим четвероногим компаньоном по путешествию

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Видео: Городские порталы

В Тихом океане спасли дрейфовавших там почти три месяца 51-летнего австралийца Тима Шеддока и дворняжку Беллу.

Сломанный катамаран случайно заметили с вертолета, сопровождавшего рыболовный траулер. Он должен был выслеживать стаи тунца, а нашел заросшего и исхудавшего мужчину. Кто он такой и как оказался в океане — удивительную историю смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Тим Шеддок в апреле отправился от берегов Мексики к Французской Полинезии. Ему надо было преодолеть через океан около 6000 километров, но через пару недель путешествия шторм повредил его катамаран.

Чтобы выжить, Тим и его собака Белла ели сырую рыбу и пили дождевую воду. После такого рациона австралийцу потребуется еще какое-то время на восстановление, но его здоровью ничего не угрожает.

Специалисты, да и сам Тим, считают, что во многом ему помогла собака — ее компания не дала путешественнику упасть духом. Правда, на суше со своей четвероногой спутницей Тиму пришлось проститься: он улетел домой в Австралию, а перевозка туда животных — занятие крайне хлопотное и долгое. Белла осталась в надежных руках одного из членов экипажа корабля, спасшего путешественников из океана.

В конце июля дрейфующего на лодке француза нашли в Атлантике. Художник-авантюрист, как он сам себя называет, Дидье Бовар пытался переплыть океан.

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