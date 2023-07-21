Ели сырую рыбу: в Тихом океане спасли дрейфовавших там три месяца австралийца и дворняжку

В Тихом океане спасли дрейфовавших там почти три месяца 51-летнего австралийца Тима Шеддока и дворняжку Беллу.



Сломанный катамаран случайно заметили с вертолета, сопровождавшего рыболовный траулер. Он должен был выслеживать стаи тунца, а нашел заросшего и исхудавшего мужчину. Кто он такой и как оказался в океане — удивительную историю смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

