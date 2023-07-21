Каховского водохранилища больше не существует: новости СВО за 20 июля

Каховского водохранилища больше не существует

На месте Каховского водохранилища остались лишь лужицы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал экс-глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.



— Каховского водохранилища уже нет. Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы, — объяснил Сигута.

