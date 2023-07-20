За неявку в военкомат собираются штрафовать на 50 тысяч рублей

Призывников, которые без уважительной причины не явились в военкомат по повестке, будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Такие поправки в законодательство рекомендовал депутатам принять Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Поправки также предлагают до 25 тысяч рублей повысить штраф за уклонение призывников от медосвидетельствования или обследования по направлению призывной комиссии. Сейчас размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей.
Тех, кто не сообщит в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы и сведений о выезде из России, намерены штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Увеличивают поправки и размер штрафа за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.
В поправках в Кодекс административных нарушений, связанных с мобилизацией и военным учетом, есть и наказание «за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации» (до 500 тысяч рублей), а также «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет» (до 400 тысяч рублей).