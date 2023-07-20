За неявку в военкомат собираются штрафовать на 50 тысяч рублей

В поправках в Кодекс административных нарушений, связанных с мобилизацией и военным учетом, есть и наказание «за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации» (до 500 тысяч рублей), а также «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет» (до 400 тысяч рублей).