РФ будет считать военными целями суда, идущие в порты Украины по Черному морю: новости СВО за 19 июля

Все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут считать военными целями

В Минобороны заявили с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

— В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, — говорится в сообщении ведомства.