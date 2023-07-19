Бездумие и отвага: почему туристы едут в Крым, несмотря на теракты

— За полтора года турпоток как-то критично не менялся, — говорит редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов. — Основной точкой прибытия в регион был аэропорт, самолетами прилетали из Москвы, из Сибири, даже с Дальнего Востока. Сейчас преобладает автомобильный транспорт — приезжают в основном жители центральной России, Поволжья, Северного Кавказа.

Добирались автопутешественники по Крымскому мосту, который теперь закрыт — после взрыва 17 июля ему требуется ремонт, движение обещали возобновить к середине сентября. Единственный способ выехать прямо сейчас — «альтернативный маршрут», пролегающий через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Прежде этим маршрутом пользовались в основном грузоперевозчики, теперь в Telegram-чаты дальнобойщиков набились автотуристы. Им советуют по пути нигде, кроме специальных мест, не останавливаться и не сходить на обочины, брать с собой еду, наличные и офлайн-карты. Напоминают, что неподалеку идут боевые действия и нужно соблюдать определенные правила.