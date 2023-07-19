Бездумие и отвага: почему туристы едут в Крым, несмотря на теракты

После произошедшей в ночь на 17 июля атаки на Крымский мост и его последующего перекрытия запланированный отпуск в Крыму теперь у многих под вопросом. ЧП это далеко не первое — в августе прошлого года в Крыму взрывался склад боеприпасов, в октябре прошлого года был теракт на Крымском мосту, после которого переправу восстанавливали несколько месяцев, в мае этого года ФСБ заявляла о предотвращенном покушении на главу региона, кроме того, периодически там сбивают ракеты и беспилотники. Казалось бы, не самое спокойное место для тех, кто хочет отдохнуть. Тем не менее — люди едут.
Днем 17 июля в Крыму находилось минимум 50 тысяч туристов, сообщил РИА Новости глава Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, прямо сейчас в Крыму находится минимум 50 тысяч туристов.
В 2021 году Крым принял за сезон 9,5 миллиона отдыхающих, а в
— За полтора года турпоток как-то критично не менялся, — говорит редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов. — Основной точкой прибытия в регион был аэропорт, самолетами прилетали из Москвы, из Сибири, даже с Дальнего Востока. Сейчас преобладает автомобильный транспорт — приезжают в основном жители центральной России, Поволжья, Северного Кавказа.
Добирались автопутешественники по Крымскому мосту, который теперь закрыт — после взрыва 17 июля ему требуется ремонт, движение обещали возобновить к середине сентября. Единственный способ выехать прямо сейчас — «альтернативный маршрут», пролегающий через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Прежде этим маршрутом пользовались в основном грузоперевозчики, теперь в Telegram-чаты дальнобойщиков набились автотуристы. Им советуют по пути нигде, кроме специальных мест, не останавливаться и не сходить на обочины, брать с собой еду, наличные и офлайн-карты. Напоминают, что неподалеку идут боевые действия и нужно соблюдать определенные правила.
Те, кто планировал поездку в ближайшем будущем, кажется, засомневались — днем 17 июля начались отмены бронирований.
— Планировали поездку в Феодосию на машине, дата заселения была 8 августа. Сегодня оперативно приняли решение отменить бронь. Не хочется рисковать. И так всё было под большим вопросом из-за пробок на мосту. А сейчас 100% нет, — пишет жительница Свердловской области Ирина.
Однако уже к вечеру того же дня Ассоциация туроператоров России заявила, что туристы начали восстанавливать ранее отмененные путевки в Крым. Как объяснили в АТОР — «по мере прояснения транспортной ситуации на полуострове». Вероятно, сыграло свою роль и то, что никаких официальных заявлений об опасности в Крыму не было, туроператоры тоже не получали особых рекомендаций от Минэкономразвития. А это значит, что по закону они не обязаны возвращать туристам полную стоимость путевки.
— Туроператоры, с которыми мы говорили, конечно, ожидают какого-то снижения турпотока, но в оценках они неконкретны, на сколько процентов он может просесть, никто не прогнозирует, — говорит Антон Тримайлов. — Есть отказы среди туристов, конечно. Кто-то не хочет рисковать, хочет перебронироваться на Сочи, Анапу, Геленджик, кто-то вообще отменяет поездку. Но практика показала, что все подобные инциденты, связанные с военными действиями, — они имеют эффект на турпоток в перспективе от двух недель до месяца.
Те же, кто уже на месте и пока никуда не собирается, относятся к событиям довольно философски.
— Мы сейчас находимся в Севастополе, — рассказывает Анастасия, приехавшая в Крым на мотоцикле вместе с мужем. — Узнали новость о ЧП на мосту от сестры утром. На самом деле, ринуться резко домой мыслей не было. Все проблемы лучше решать по мере их поступления. Вот соберемся домой и будем уже решать, как поедем. А пока отпуск продолжается, мы загораем и купаемся.
В общенациональном союзе гостеприимства отмечают, что большинство туристов, которые находятся в Крыму прямо сейчас, приехали на собственных автомобилях. Это действительно такая особенность Крыма на сегодняшний день — большое количество самостоятельных путешественников. Привлекают их, в том числе, цены.
— Организованных туристов в Крыму не очень много, — говорит Антон Тримайлов. — Автомобильные туристы могут заселяться в гостевые дома, где проживание стоит две с половиной или три тысячи в сутки. Естественно, в Сочи таких цен нет, если брать усредненно. Конечно, есть разные предложения, но в среднем Крым более доступен.
Турагент Наталья Сахнова говорит, что у так называемых «неорганизованных» туристов есть и еще одна особенность — они очень самостоятельные. И не только в хорошем смысле.
— Мне кажется, в этом есть какое-то выпячивание себя: вот я сам, я на машине, не надо мне ничьей помощи, никаких советов, — говорит Наталья Сахнова. — Знаете, я вообще удивляюсь тому, как люди решаются на самостоятельные путешествия, не только в Крым — в целом. Я удивляюсь, как люди едут на своем автомобиле, зная, что у нас нет полноценной инфраструктуры, бронируя что-то через сомнительные сайты, с ночными переездами, без всякой страховки от несчастного случая, хорошо если полис ОМС с собой возьмут. Такое ощущение, что они просто резко решили, сели и поехали, хотя если планировать отпуск заранее — можно отдохнуть и безопасно, и сопоставимо по цене.
Психотерапевт Светлана Полубоярских говорит, что туристами действительно может двигать импульсивность, особенно когда речь идет о молодых людях. Но не только она.
— Я думаю, что может иметь значение несколько факторов. Это и желание отвлечься от проблем, и какое-то бездумие, и импульсивность, и надежда на то, что их это не коснется, — говорит Светлана Полубоярских. — В этом может быть в каком-то смысле и гиперкомпенсация в духе «кто не рискует — тот не пьет шампанского». Я больше наблюдаю это у молодых людей, до 30 лет — они рисковые, их молодость приходится на тревожное время, и они хотят как-то компенсировать, показать, что они могут это преодолеть. Такое вызывающее поведение, желание продемонстрировать, что они ничего не боятся, поехать именно туда, где может быть опасно.
Кроме того, люди видят, что из Крыма не уезжают местные жители, а другие туристы успешно отдыхают и возвращаются довольными, кто-то даже едет повторно, несмотря ни на что.
— Местные к этому уже привыкли. Отдыхающие, которые каждый год приезжают, — тоже. А те, кто не привыкли, в этом году не поехали, — считает Мария из Челябинской области. — В Крым ездим каждый год. В том году были свидетелями диверсии в Новофедоровке.
В Новофедоровке в августе прошлого года прогремела серия взрывов на военном аэродроме. В Минобороны тогда заявили, что произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, в результате погиб один человек. Поначалу отдыхающие начали паковать чемоданы, но в итоге уехало только 15% туристов.