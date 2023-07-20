Гуляем по прекрасному городу на Босфоре. Туристка отдохнула за 80 тысяч в Стамбуле — как

К тому же этот отель оказался в самом центре. Несколько сотен метров вверх по мощенным брусчаткой улицам, и я оказывалась рядом с мечетью Султанахмет и Айя-Софией. Прямо пойдешь — на Гранд-Базар и Галатский мост попадешь, направо пойдешь — нате вам Гюльхане, Топкапы и Босфор. Отель был без питания, что мне и нужно. Я покупала в ларечках овощи и фрукты и завтракала ими, а обед и ужин настигали меня в городе.

Стамбульская еда