Гуляем по прекрасному городу на Босфоре. Туристка отдохнула за 80 тысяч в Стамбуле — как

Светлана Чадаева из Тюмени исполнила свою давнюю мечту и побывала в городе на Босфоре — Стамбуле. О нём и только о нём — далее от первого лица в колонке для наших коллег из 72.RU.
Очень давно хотела попасть в Стамбул. Мечта сбылась! До города на Босфоре я добралась. Не без приключений (об этом чуть позже) и в гордом одиночестве приехала встретить свой пятый десяток. Но я чудесно себя чувствую одна, тем более людей вокруг миллионы. Более того, мне, наоборот, хотелось тишины, хотя здесь о ней можно лишь мечтать. Город живой и шумный. И такой разный. Пробыла тут неделю, но увидела многое. Хотелось без спешки гулять, изучать, любоваться. Особенно красавец Босфор меня привлекал. Не была ни в одном музее. Я больше люблю экстерьеры. Смотреть на красоту вблизи и издалека. Мечети, дворцы, дома, парки, улицы, мосты...
Стамбульский перелет
Я планировала поездку в Стамбул еще в 2020 году, но по известным всем причинам она сорвалась. И я решила лететь весной 2023 года. В «черную пятницу», в ноябре 2022 года, у российской авиакомпании была распродажа, я купила себе билет за
Рейс через Москву. Время в пути (от Тюмени до Стамбула) — около 12 часов. И недолгие стыковки — 3 часа перед Стамбулом (туда) и 4,5 часа перед Тюменью (обратно). Как раз можно сделать всё без спешки и отдохнуть. Патологически не люблю опаздывать.
Стамбульские отели
Находиться в Стамбуле я планировала 7 полных дней. Хочется рассказать про отель. Как перворазник я решила остановиться в старой части города, чтобы быть поближе к основным достопримечательностям города. Бронировала по привычке через «Букинг». Я специально брала отель с расчетом на месте (онлайн российскими картами сейчас не оплатить) и написала в отель письмо, что я из России, авиабилеты куплены, обязательно приеду в назначенное время и рассчитаюсь наличными на месте.
Утро дня вылета. По счастливой случайности я захожу в личную почту, хотя делаю это нечасто (чуйка сработала, не иначе), а там письмо, что бронь моя аннулирована. Упс! Неприятненько! Судорожно начинаю искать альтернативу с заселением сегодня примерно в том же районе и с оптимальной стоимостью. Расстроиться не успела, честно. Сразу же мне подвернулся одноместный номер за очень привлекательную цену — около 2300 за сутки — в неплохом с виду и по отзывам отеле в районе Султанахмет. Уже после посмотрела, что тот отель, который отменил бронь, был в так себе райончике и гораздо дальше от основных достопримечательностей.
Новый отель был простой, без особых излишеств. Номер оказался небольшой, чистый и без окна. Точнее, окно было с видом на шахту лифта. Но меня сей факт не особо расстроил, ведь я всю неделю отлично высыпалась в полной темноте под звуки моря и крики чаек.
К тому же этот отель оказался в самом центре. Несколько сотен метров вверх по мощенным брусчаткой улицам, и я оказывалась рядом с мечетью Султанахмет и Айя-Софией. Прямо пойдешь — на Гранд-Базар и Галатский мост попадешь, направо пойдешь — нате вам Гюльхане, Топкапы и Босфор. Отель был без питания, что мне и нужно. Я покупала в ларечках овощи и фрукты и завтракала ими, а обед и ужин настигали меня в городе.
Стамбульская еда
Сразу скажу, что гастротура у меня не получилось. И объедаловки — тоже. В первый день моим обедом был «турецкий завтрак» в милом ресторанчике с видом на Айя-Софию и Босфор. Еды много, мясную часть из нее съел местный кот, часть осталась,
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Снова попробовала то, что когда-то понравилось. Гёзлеме и бёрек. Былого трепета не испытала. Конечно же, поела свежей рыбы. Вот только плавала, и тут бац — и она в твоей тарелке. Ресторанный балык экмек я не заценила, слишком много лука и большая булка. А вот уличная скумбрия в лаваше очень даже зашла. Этакий стамбульский стритфуд.
Хлеб в Турции в принципе вкусный, но мне на него нельзя особо налегать. За неделю съела 4 симита (2 из которых были куплены, чтобы покормить чаек). Поняла, что они тоже разные, и где-то вкуснее. А еще я заценила хумус. Попробовала продающиеся на каждом углу жареные каштаны — по мне, так пресная фигня.
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Ну и без вкусняшек не обошлось. Немного турецких сладостей, индийский гулаб-джамун, порция пахлавы, дондурма, кусочек именинного пирога — и лопнувшие на попе джинсы выброшены в мусор.
Пила, как обычно, воду. Редко — турецкий чай из красивых бокальчиков. Опять удивляла турок просьбой принести молоко (для меня их чай слишком крепкий). Был хорош и апельсиновый фреш.
Одно скажу точно: голодным в Стамбуле остаться сложно, даже если ты не мясоед. За неделю отпуска я проела немного, чуть больше 8 тысяч рублей (вместе с чаевыми). Но нужно учесть то, что я не ем мясо. Плюс сладости и булки были в ограниченном количестве.
Стамбульская фотопрогулка
Приехала в Стамбул я одна, но перспектива получить из отпуска только селфи или просить кого-то постороннего сфотографировать меня не впечатляла. Выход был найден быстро — прогулка с фотографом. Договорилась на сессию. Начали мы в Долмабахче, а закончили в милом азиатском райончике Кюзгюнчук, где самостоятельно я вряд ли оказалась бы.
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Мы мило прогулялись и наделали кучу прекрасных кадров. Очень повезло с погодой в этот день. Это удовольствие, которое останется в фотовоспоминаниях надолго, стоило 100 евро.
Стамбульские коты
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В Стамбуле, как и во всей Турции, просто невероятное множество котов. Они везде! Разные! Худые, толстые, ухоженные и не очень, пугливые и наглые. Гуляют, лежат и сидят где хотят. Кайфушники. Я же не могла пройти мимо этих хвостов. Ну люблю я котов и питаю к ним особую нежность. С ними нужно сделать миллион фото.
Минусы Стамбула
Их немного, но они есть и лично мои. Возможно, кто-то этого и не замечает, но мне бросается в глаза и раздражает следующее:
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Курение! Везде: на улице, в кафе, в парках рядом обязательно кто-то смолил. Слава Богу, хоть в общественном транспорте курить запрещено.
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Мусор! Свинячат все и везде. Вечером улицы, которые днем были базаром, превращались в огромные свалки.
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Приставучие люди! Как правило, это продавцы и зазывалы. Со мной заговаривали на русском, но я отвечала на английском и спешила исчезнуть из поля зрения.
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А еще не знаю, к чему это отнести, но в первый день на прогулке вдоль Босфора буквально в течение получаса мне попались два эксгибициониста, решивших продемонстрировать мне свои пестики.
Плюсы Стамбула. Их гораздо больше
В целом Стамбул неплох! Нужно просто избегать раздражающих факторов. Если верить шагомеру, то за шесть дней отпуска я нашагала 72 километра,
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И именно в этом плюсы путешествия одной. Не надо ни под кого подстраиваться. Как говорила Тося из «Девчат»: «Хочу пряники ем, хочу — халву!» И что немаловажно — когда, где и во сколько хочу!
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Стоит отметить, что я не любитель ходить по музеям, поэтому даже не покупала себе музейную карту. Тут мне нечего посоветовать. Я люблю бродить по городу, смотреть по сторонам, на людей, дома, бывать в нетуристических местах. Я заранее приобрела себе пешеходные аудиоэкскурсии, гуляла и параллельно слушала всякие интересности.
Помимо пеших прогулок я затестила практически весь стамбульский транспорт: такси, паром, метро, трамвай (в
Финансы. Итог
Всё недельное путешествие обошлось мне примерно в 80 тысяч рублей. Из них билеты на самолет, отель, трансфер от аэропорта и обратно — около 45 тысяч. В самом Стамбуле я оставила еще где-то 33 тысячи рублей (из них на презенты — 6 тысяч, на еду — 8 тысяч, на транспорт — 1 тысячу). Но брала больше — привезла деньги в Тюмень. Экскурсии выездные я не брала. Была прогулка по ночному Босфору на лайнере с ужином и развлекательной программой, но это был подарок подруги, так что я даже не знаю, сколько это стоит.
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