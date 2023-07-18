В Крым как-то расхотелось: как вернуть деньги за путевку, если передумал ехать в отпуск

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП, в результате которого часть моста была разрушена, а движение транспорта — остановлено. По оценкам правительственной комиссии, полностью движение на Крымском мосту будет восстановлено только к ноябрю, а сейчас добраться на полуостров можно либо на поезде, либо на паромной переправе, либо по альтернативному пути через Мариуполь. Забронировавшие ранее путевки в Крым стали от них отказываться — кто-то из-за сложной логистики, а кто-то и из соображений безопасности — взрыв на мосту квалифицировали как теракт. Разбираемся, можно ли в такой ситуации вернуть себе деньги за неудавшийся отпуск.
Можно ли отказаться от поездки и вернуть деньги?
По закону туроператор должен предоставить туристу услуги, соответствующие требованиям безопасности. Если выясняется, что возникает угроза безопасности жизни и здоровья туристов или угроза причинения вреда их имуществу, то договор можно расторгнуть или изменить, в том числе в судебном порядке. Если договор расторгнут до начала поездки, то вернуть должны все потраченные на путевку деньги, если после начала путешествия — их часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
— Если в регионе объявили о чрезвычайной ситуации или там начались военные действия, то да, в таком случае вы как потребитель можете направить в турфирму претензию, и ее обязаны принять. Конечно, возврат средств не произойдет одномоментно, это долгий процесс, но деньги вам вернут, — объяснял ранее юрист Андрей Конышев.
Однако в том же законе есть еще один пункт: вышеупомянутую угрозу определяет не сам турист и не туроператор — должны быть решения соответствующих органов власти. Пока нет официального уведомления от властей о том, что в конкретном месте туристам что-то угрожает — требовать расторжения договора и возврата денег турист не может. То есть может, но туроператор имеет полное право ему отказать: личная тревожность еще не аргумент для отмены тура. И теракт сам по себе тоже не аргумент.
— Если брать законодательство, не было объявлено какой-то чрезвычайной ситуации, а значит нет препятствий к реализации тура. По закону если Минэкономразвития объявляет, что есть угроза жизни и туры продавать не надо, то договор аннулируется без штрафа, — объясняет редактор портала Profi.travel Антон Тримайлов. — Сейчас такого распоряжения нет, поэтому все отмены только на усмотрение туроператора — кто-то идет навстречу и возвращает полную стоимость, кто-то может удержать комиссию, потому что уже были оплачены билеты, отель.
А если я хочу поехать, но меня не везут?
Туроператор может сам принять решение, что никуда туриста не повезет, и отказаться от выполнения обязательств. Например, туроператор «Отрада» уже отменил все автобусные туры из Екатеринбурга в Крым до конца сезона.
— Жизнь и безопасность людей для нас прежде всего. С клиентами, которые уже приобрели путевки, будем решать вопросы в частном порядке, — рассказали в компании порталу E1.RU.
Если туроператор докажет, что выполнить обещанное он не может из-за форс-мажора, то ответственности за это туроператор не понесет. Однако это еще не значит, что с него снимаются все обязательства — вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или ее часть ему всё равно придется. А вот платить штраф и компенсации — уже нет.
— В этом случае по вопросу о компенсации всё упирается в наличие страховки. По факту страховка может покрыть большинство затрат, которые понесены отдыхающим, но конечная сумма возмещения зависит от того, какие риски предусмотрены страховым продуктом, — объясняет юрист компании Benefactum Алексей Халюев. — Большинство страховых компаний предусматривает различные сценарии и предлагает страхование различных рисков — от страхования от отмены рейса до страхования жизни, здоровья и имущества, поврежденного в путешествии. Таким образом, за дополнительную плату можно заключить договор страхования, который будет иметь расширенный перечень оснований для возмещения вреда, причиненного непредвиденными обстоятельствами. В этом случае убытки возместит непосредственно страховая компания.
Я теперь не хочу в Крым, но и денег жалко. Что делать?
Договариваться. Туроператор не обязан аннулировать договор без штрафов, но может пойти навстречу. А может и найти для вас другое предложение.
— В любом случае туристам, которые уже оплатили путевку и теперь раздумывают, надо ли ехать, я бы посоветовал пообщаться с турагентом, узнать, какие есть варианты, потому что, вполне возможно, туроператор предложит перенести заезд на более поздний срок либо перенести регион поездки, — советует Антон Тримайлов. — Туроператору лучше внести такие изменения, чем полностью аннулировать тур. С учетом того, что прямо сейчас есть сложности с заездом в Крым, мы видим, что туроператоры предлагают различные варианты в других регионах. Но надо понимать, что пик сезона и не всегда есть такая возможность — там тоже всё занято.