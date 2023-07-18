В Крым как-то расхотелось: как вернуть деньги за путевку, если передумал ехать в отпуск

Можно ли отказаться от поездки и вернуть деньги?

По закону туроператор должен предоставить туристу услуги, соответствующие требованиям безопасности. Если выясняется, что возникает угроза безопасности жизни и здоровья туристов или угроза причинения вреда их имуществу, то договор можно расторгнуть или изменить, в том числе в судебном порядке. Если договор расторгнут до начала поездки, то вернуть должны все потраченные на путевку деньги, если после начала путешествия — их часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

— Если в регионе объявили о чрезвычайной ситуации или там начались военные действия, то да, в таком случае вы как потребитель можете направить в турфирму претензию, и ее обязаны принять. Конечно, возврат средств не произойдет одномоментно, это долгий процесс, но деньги вам вернут, — объяснял ранее юрист Андрей Конышев.