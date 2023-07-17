Хроника атаки Крымского моста и отказ России от зерновой сделки: главные новости вокруг СВО за 17 июля

По словам родственников погибших, которые в соседней машине ехали на курорт, семью задержали на досмотре. Сначала они услышали первый взрыв, созвонились с родней — всё было в порядке. После второго взрыва семья на звонок не ответила.



Минтранс заявил о повреждении дорожного полотна, СКР возбудил уголовное дело, на месте работают следователи-криминалисты. Пассажирское движение по Крымскому мосту остановлено, гражданам рекомендуют добираться через новые регионы. А жителям и отдыхающим — по возможности не покидать курорт. Керченская паромная переправа перевозит только грузовики со скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости, а также пассажиров рейсовых автобусов, сообщил региональный Минтранс.

