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Хроника атаки Крымского моста и отказ России от зерновой сделки: главные новости вокруг СВО за 17 июля

Главные события минувшего дня в коротком дайджесте

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Интернет-издание Baza опубликовало фотографии поврежденного Крымского моста

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 17 июля.

Атака на Крымский мост

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Видео: Городские порталы

Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымской переправе, в результате которого движение по мосту остановилось. Позже стало известно о двух погибших от взрыва — семейной паре из Белгородской области. Их дочь выжила, она находится в реанимации больницы в Краснодарском крае.

По словам родственников погибших, которые в соседней машине ехали на курорт, семью задержали на досмотре. Сначала они услышали первый взрыв, созвонились с родней — всё было в порядке. После второго взрыва семья на звонок не ответила.

Минтранс заявил о повреждении дорожного полотна, СКР возбудил уголовное дело, на месте работают следователи-криминалисты. Пассажирское движение по Крымскому мосту остановлено, гражданам рекомендуют добираться через новые регионы. А жителям и отдыхающим — по возможности не покидать курорт. Керченская паромная переправа перевозит только грузовики со скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости, а также пассажиров рейсовых автобусов, сообщил региональный Минтранс.

НАК, а позже и силовые ведомства квалифицировали произошедшее как теракт. «РБК Украина» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины пишет, что мост атаковали морские дроны, и называет это совместной операцией СБУ и ВМС Украины.

У Владимира Путина запланировано совещание, на котором, как ожидается, президент даст свою оценку событий. Слова главы государства покажут в эфире.

Отмена зерновой сделки

МИД РФ объявил о прекращении зерновой сделки с 18 июля. В заявлении, размещенном на сайте министерства, говорится, что российская сторона официально проинформировала о решении турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН.

Зерновая сделка, или Черноморская инициатива — это соглашение, подписанное между Россией, Украиной, Турцией и ООН в июне 2022 года. Оно предполагает беспрепятственный вывоз зерна из украинских портов через Черное море — РФ гарантирует безопасные морские коридоры в Одессе, Черноморске и Южном, в ответ на это снимаются антироссийские санкции, ограничивающие экспорт сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Речь шла, в частности, о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве ранее отмечали, что в отношении России сделка не работает. Украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.

— Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование Совместного координационного центра в Стамбуле, — говорится в заявлении министерства.

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Прекращение зерновой сделки подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время пресс-подхода он отметил, что Москва вернется к соглашению, когда российская часть условий будет выполнена. На фоне этих новостей резко выросли показатели пшеницы на бирже в Чикаго, пишет РИА Новости. К 12:06 мск фьючерсы с поставкой в сентябре подскочили до 6,89 доллара за бушель, а к 12:23 торговались на уровне 6,84 доллара (рост на 3,37 процента).

И к другим новостям

  • Минобороны РФ подтвердило катастрофу Су-25 в Ейске. По данным Baza и Mash, пилот погиб. Предварительная причина крушения — отказ двигателя;
  • Великобритания расширила санкционный список в отношении девяти россиян, дополнив ранее веденные ограничения транспортными. Санкции усилены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, предпринимателей Геннадия Тимченко, Виктора Вексельберга, Аркадия Ротенберга, Саида Керимова, Виктора Рашникова, Виктора Медведчука, а также экс-супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной.

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