Из Америки в дворники. Бывшая теннисистка метет российский асфальт с американским дипломом

— Сейчас моя должность — просто дворник. Это смена профориентации, у меня есть возможность провести лето на свежем воздухе, — шутит Светлана.



Воздух в центре города свежим трудно назвать, и не только из-за автомобильного трафика. Светлана ежедневно тратит часы на то, чтобы сметать пыль и песок, вероятно, оставшиеся с зимы.

— И как сильно бы ни мели — мы целые пакеты песка выносим, — каким-то образом он снова появляется, — отмечает она. — Нужно постоянно наклоняться, и у меня очень сильно болела нижняя часть спины. Сейчас уже не болит, но болит верхняя часть спины, потому что нужно постоянно мести. Некоторые участки асфальта пупырчатые, и мусор в них застревает. Его реально убрать, но нужно потратить больше усилий.