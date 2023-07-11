«По достигаторству мы с мужем дадим фору японцам». Россиянка рассказала, как переехала в Японию и открыла свой бизнес

Инга Есипова — в прошлом журналистка из Читы и владелица магазина японской косметики Melon Panda в настоящем. Инга живет в Японии около 17 лет — ее мужу предложили там работу, и они переехали. Дети пары говорят на двух языках, ходят в японскую школу и детский сад. Об особенностях жизни в Японии Инга рассказала нашим коллегам из CHITA.RU.
«Мы немного пожили в прекрасной Японии»
— Каково это — жить и вести бизнес и в то же время не терять свою идентичность за столько лет за границей?
— Жизнь в Японии уже не такая, как 17 лет назад. Раньше все смеялись над тем, что кусок хлеба десятилетиями продается по одной и той же цене. Сейчас считается, что инфляция в Японии 4%, но на самом деле только за полгода многие продукты подорожали в два раза. Японцам непривычно, что упаковка уменьшается, цена растет, качество продуктов падает — для них всё это большой сюрприз, как и повышение на 50% тарифов на свет. В ресторанах крупных сетей исчезают дорогие вкусные блюда — их никто не заказывает. Невозможно купить приличную новую машину — они все уехали в Америку, а подержанные продаются дороже новых. И, думаю, это только начало.
Так что мы немного пожили в прекрасной Японии и, наверное, скоро будем это вспоминать как прошедшее время.
Я это говорю к тому, чтобы не было иллюзий, что «там» всё опережает, лучше устроено, быстрее развивается и, если переместить себя из одной страны в другую, ты станешь другим человеком. Причины и последствия могут выглядеть по-разному, но эта пьеса всегда развивается по своим законам, неважно, в какой стране. И глобально — экономика либо растет, либо падает, и индивидуально — ты либо можешь как-то уладить свою жизнь, либо нет.
Косметика была отдыхом, стала бизнесом
— Как вы открыли свой бизнес в чужой стране?
— Я работала в компании, которая занималась покупкой и экспортом машин для клиентов, наша часть работы была связана с букингом — размещением их для транспортировки на судне в Россию. Работа была тяжелая — сотни телефонных звонков каждый день, постоянный контакт с клиентами и их противоречивыми запросами. Я люблю косметику, и поэтому, чтобы немного отвлечься, изучала витрины магазинов. Я всегда вела блог, поэтому так получилось, что начала писать о Японии и о красоте. Люди стали просить прислать то и это. Со временем зарегистрировала компанию в Японии, около
— Стало ли сложнее вести бизнес с российским рынком? Пришлось ли идти на какие-то меры из-за санкций в сторону России?
— Мы живем в Японии — в регионе, где сконцентрировано больше всего компаний, занимающихся экспортом. Примерно каждые 3–4 года эту сферу сотрясает кризис, после которого всё сильно усложняется, но отрасль спустя несколько месяцев адаптируется и продолжает работать.
«Нас постоянно гонит вперед отсутствие спокойной базы»
— Японцы очень серьезно относятся к учебе / работе. Переняли ли ваши дети японский менталитет достигаторства и постоянной работы?
— Мне кажется, по достигаторству и маниакальной работоспособности мы с мужем, да и все наши друзья здесь дадим фору японцам, потому что нас постоянно гонит вперед отсутствие спокойной базы — у нас никогда не было опоры, и вся наша жизнь зависит только от нас. Японцы обожают порядок — это да, и это воспитывается обществом. У старшей дочки уже много таких чисто японских черт. Например, придя на пляж или еще куда-то в такое место, она сначала изучит все таблички — что здесь запрещено.
— Какое отношение к россиянам сейчас в Японии?
— Отношение конкретно к нам как к людям, семье, просто как к жителям города абсолютно обыкновенное. Я ни разу не слышала ни одного плохого слова в свой адрес. В школе у старшей дочери бывали моменты с брошенными фразами от мальчишек, но это воспринимается как обычное мелкое хулиганство, сводится на нет быстро. Хотя в беседе с учителем я попросила обратить внимание и контролировать возможные попытки «идзимэ» — издевательства. Но вне интернета и соцсетей люди живут свою повседневную жизнь, и никакого накала в ней нет.
— Удивляет ли вас что-нибудь в Японии сейчас?
— Со временем я прекрасно стала видеть, что люди везде одинаковые, и меня удивляют только те, кто старается хайпануть на теме всяких японских странностей. Да, это скучно звучит, конечно! Но поверьте, так оно и есть. И те же несчастные трусы женские ношеные превосходно продаются в соцсетях в России, хотя принято на весь мир, выпучив глаза, вещать, что их продают в автомате в Японии. В одном-единственном автомате в каком-то мрачном злачном районе на потеху туристам.
Особенно меня трясет от влогов всяких недалеких, ничего не соображающих блогеров, которые едут в Японию и заранее готовятся, в «Фейсбуке» (деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ. —
«Оливье, естественно!»
— Без чего русского вы не можете представить свою жизнь в Японии?
— Для меня важно общаться, все-таки я ежедневно много говорю и пишу на русском языке. Без этого точно моя жизнь была бы сложнее. Всё остальное — так, приятные мелочи. Вот, например, одна женщина открыла в Токио компанию — импортирует продукты из России и СНГ. Она заказывает на производственной линии колбасу, там делаются наклейки с составом на японском языке, всё как положено. Докторскую колбасу и сосиски у нее покупаю. Еще мы с подружками собираемся и лепим пельмени, у нас три дочки-ровесницы, они играют, мы отдыхаем и общаемся.
— Готовите ли вы себе и своей семье русскую еду? Какую?
— Манную кашу, гречку варю. Вареная картошечка с укропом (укроп выращиваю), селедкой иногда из России угощают. Бутерброд с икрой. Шаурма вот не дается мне, никак не могу научиться. Блины. Пеку хлеб, это мое хобби. Ищу рецепт «подольского», но, говорят, его держат в тайне. Может, все-таки кто-то поделится рецептом? Раньше делала сычужный творог, варенец. Оливье, естественно! Шашлык завтра пойдем есть.