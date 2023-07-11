«По достигаторству мы с мужем дадим фору японцам». Россиянка рассказала, как переехала в Японию и открыла свой бизнес

— Стало ли сложнее вести бизнес с российским рынком? Пришлось ли идти на какие-то меры из-за санкций в сторону России?



— Мы живем в Японии — в регионе, где сконцентрировано больше всего компаний, занимающихся экспортом. Примерно каждые 3–4 года эту сферу сотрясает кризис, после которого всё сильно усложняется, но отрасль спустя несколько месяцев адаптируется и продолжает работать.



«Нас постоянно гонит вперед отсутствие спокойной базы»

— Японцы очень серьезно относятся к учебе / работе. Переняли ли ваши дети японский менталитет достигаторства и постоянной работы?

