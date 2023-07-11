Бойцов «Ахмата» перебросили на Бахмут: новости СВО за 10 июля

Одновременно закон устанавливает, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, работающему в России не менее двух лет в этом качестве, и членам его семьи при условии, что все они уже проживают в стране по полученному виду на жительство. Кроме того, уточняется порядок получения высококвалифицированными специалистами разрешения на работу. Согласно новым нормам, такое разрешение выдается на срок действия заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ, но не более чем на три года. При этом возможно неоднократное продление указанного срока не более чем на три года для каждого последующего продления.

Для специалистов устанавливается обязанность обращаться за получением разрешения на работу в МВД России или его территориальные органы, принявшие решение о выдаче такого разрешения. Документы, не полученные в течение 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения, не выдаются, а решения об их выдаче аннулируются. При отсутствии у специалистов и членов их семей законных оснований для нахождения в РФ на них возлагается обязанность покинуть страну в течение 15 календарных дней. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу со дня опубликования.