S7 запустила прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Кызыл — сколько стоит улететь в Тыву

Прямые перелеты из Новосибирска в Кызыл с 11 июля запускает S7 Airlines. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
— S7 Airlines c 11 июля запускает прямые полеты по новому направлению авиакомпании — между Новосибирском и Кызылом, столицей Республики Тыва. Полеты будут проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров. Время в пути — 1 час 40 минут, — сообщили в S7.
Рейсы в Кызыл из Толмачево будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Согласно информации с сайта S7, билет можно взять по цене от 6,5 тысяч рублей (класс «Эконом базовый).
В мае новые прямые рейсы запустили в Новосибирск из Еревана. Авиарейсы выполняет компания FlyOne Armenia.