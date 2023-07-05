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S7 запустила прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Кызыл — сколько стоит улететь в Тыву

Первый полёт в столицу Тывы назначен на 11 июля, в неделю таких рейсов будет три

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Время перелета — около 100 минут

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Прямые перелеты из Новосибирска в Кызыл с 11 июля запускает S7 Airlines. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

— S7 Airlines c 11 июля запускает прямые полеты по новому направлению авиакомпании — между Новосибирском и Кызылом, столицей Республики Тыва. Полеты будут проходить на комфортабельных самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров. Время в пути — 1 час 40 минут, — сообщили в S7.

Рейсы в Кызыл из Толмачево будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Согласно информации с сайта S7, билет можно взять по цене от 6,5 тысяч рублей (класс «Эконом базовый).

В мае новые прямые рейсы запустили в Новосибирск из Еревана. Авиарейсы выполняет компания FlyOne Armenia.

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