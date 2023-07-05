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Не работает три дня подряд: хакеры взломали сайт и приложение РЖД

Купить билеты на поезд предлагают только в кассах

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Чтобы купить билеты на поезд или электричку, придется идти в кассу

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Пользователи сервисов РЖД жалуются, что уже третий день не могут купить билеты на сайте или через приложение перевозчика. Всё это время компания приносила клиентам извинения и предлагала «обратиться к сервисам позднее».

— А это вообще нормально, что в стране уже 3 дня подряд не работает сайт основного перевозчика? — задает вопрос в официальном сообществе РЖД во «ВКонтакте» пользователь Андрей Мельников.

При попытке зайти на сайт РЖД сообщается, что сервер не может обработать запрос.

Это сообщение вы увидите на главной странице сайта РЖД

Это сообщение вы увидите на главной странице сайта РЖД

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При этом пользователи из некоторых регионов говорили, что у них «прекрасно всё работает», но сегодня в РЖД официально заявили: сайт и приложение компании атаковали хакеры.

— Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу, — прокомментировали ситуацию в РЖД.

Так выглядит сейчас приложение РЖД

Так выглядит сейчас приложение РЖД

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Точных сроков, когда восстановится работа сайта и приложения в РЖД, не называют и говорят, что билеты можно купить только в кассах.

— Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, — говорится в сообщении перевозчика.

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