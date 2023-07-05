Не работает три дня подряд: хакеры взломали сайт и приложение РЖД

Пользователи сервисов РЖД жалуются, что уже третий день не могут купить билеты на сайте или через приложение перевозчика. Всё это время компания приносила клиентам извинения и предлагала «обратиться к сервисам позднее».
— А это вообще нормально, что в стране уже 3 дня подряд не работает сайт основного перевозчика? — задает вопрос в официальном сообществе РЖД во «ВКонтакте» пользователь Андрей Мельников.
При попытке зайти на сайт РЖД сообщается, что сервер не может обработать запрос.
При этом пользователи из некоторых регионов говорили, что у них «прекрасно всё работает», но сегодня в РЖД официально заявили: сайт и приложение компании атаковали хакеры.
— Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу, — прокомментировали ситуацию в РЖД.
Точных сроков, когда восстановится работа сайта и приложения в РЖД, не называют и говорят, что билеты можно купить только в кассах.
— Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, — говорится в сообщении перевозчика.