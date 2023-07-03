137 дней в океане: в Атлантике нашли дрейфующего на лодке человека — кадры спасения

В Атлантике турецкие моряки спасли дрейфующего на лодке француза Дидье Бовара. Художник-авантюрист, как он сам себя называет, пытался переплыть океан на маленьком судне без двигателя, которое приводится в движение педалями.
Как спасали авантюриста — смотрите в коротком видео чуть выше.
Дидье отправился в свое путешествие 22 ноября 2022 года. За 18 дней он доехал на велосипеде от Парижа до Лиссабона, затем за месяц добрался до Канарских островов и оттуда отправился в трансатлантический заплыв к берегам Нью-Йорка. В 200 километрах от Пуэрто-Рико путешественник подал сигнал SOS — судно сломалось, а надвигающийся шторм был смертельно опасен.
На призыв о помощи откликнулся капитан турецкого судна Неджати Доган. Судно француза нашли по бликам и подняли на борт. За время своего путешествия
Это не первая попытка Дидье Бовара преодолеть Атлантику, заплывы через океан он устраивал в 1999 и 2001 годах.
Ранее мы рассказывали о том, что 19 июня в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан» с миллиардерами на борту. Погружаясь к обломкам «Титаника», субмарина перестала выходить на связь, на месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, однако на протяжении трех дней спасателям не удавалось установить даже примерное местонахождение батискафа. 22 июня компания OceanGate объявила экипаж батискафа «Титан» погибшим. 28 июня обломки «Титана» подняли со дна.