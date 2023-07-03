137 дней в океане: в Атлантике нашли дрейфующего на лодке человека — кадры спасения

Как спасали авантюриста — смотрите в коротком видео чуть выше.



Дидье отправился в свое путешествие 22 ноября 2022 года. За 18 дней он доехал на велосипеде от Парижа до Лиссабона, затем за месяц добрался до Канарских островов и оттуда отправился в трансатлантический заплыв к берегам Нью-Йорка. В 200 километрах от Пуэрто-Рико путешественник подал сигнал SOS — судно сломалось, а надвигающийся шторм был смертельно опасен.

